De la mano de Gigliotti, Independiente le ganó a Argentinos 2 a 0 y sube

Con un nuevo doblete Emanuel Gigliotti, el máximo anotador de la Superliga, Independiente venció a Argentinos Juniors por 2 a 0 en La Paternal y sumó su tercera victoria en las últimas cuatro fechas.

El "Puma" confirmó su excepcional presente con una media vuelta de zurda a los 16 minutos de la primera parte y una definición en la boca del arco, a los 41 minutos del segundo tiempo, tras una asistencia del ex Argentinos Braian Romero.



El ex delantero de San Lorenzo y Boca Juniors, entre otros, lleva anotados once tantos en diez partidos y comanda la tabla de goleadores con ventaja de cuatro sobre el capitán de Racing, Lisandro López.

Por cuarta vez en la temporada logró marcar por duplicado ya que previamente lo había conseguido ante Newell's Old Boys de Rosario, Colón de Santa Fe y Huracán. También le anotó, pero de manera simple, a Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata y Atlético Tucumán.

Con sus goles, Independiente se ubica con 16 puntos, a siete del líder Racing y en el límite de la zona de clasificación a las copas internacionales. Los de Ariel Holan, que tienen pendiente un partido con San Martín de Tucumán, se recuperaron de la última derrota ante Atlético de la misma provincia.

Argentinos está último en la Superliga con seis puntos y el ciclo de Ezequiel Carboni, reemplazante de Alfredo Berti, sigue con un déficit a todo nivel.

Es que, de cinco partidos, empató el primero ante San Martín en Tucumán y luego perdió los cuatro seguidos frente a Racing, Unión de Santa Fe, Newell's e Independiente, sin conseguir goles.

El DT que llegó procedente de Lanús vivió los últimos minutos del partido bajo los insultos de la platea del estadio Diego Armando Maradona, que le reclamaba su inmediata salida, algo que fue descartado más tarde por el presidente del club, Cristian Malaspina.

Independiente aprovechó un descuido de la defensa de Argentinos para ponerse en ventaja. Tras un lateral, Silvio Romero hizo una diagonal hacia el centro y le entregó la pelota a Gigliotti, que tras girar libre en la medialuna del área, ubicó la pelota conjunto al palo izquierdo de Lucas Cháves.

Argentinos prácticamente no tuvo opciones en la primera parte y en la segunda, cuando mejoró su funcionamiento, se encontró con la seguridad del arquero uruguayo Martín Campaña.

El capitán del rojo tuvo dos tapadas espectaculares ante el pibe Gastón Verón, que además se perdió increíblemente el 1-1 en la puerta del área menor, con todo el arco a disposición, con el arquero casi vencido.

Sobre el final, en un contragolpe conducido por Romero y definido por Gigliotti, la visita aseguró el triunfo.



Síntesis

Argentinos Juniors: Lucas Cháves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Gastón Bojanich y Kevin Mac Allister; Gastón Machín, Fausto Montero y Facundo Barboza; Francisco Illarregui, Gastón Verón y Juan Ignacio Méndez. DT: Ezequiel Carboni.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Nicolás Figal, Emmanuel Brítez y Juan Sánchez Miño; Nicolás Domingo y Fernando Gaibor; Maximiliano Meza; Martín Benítez, Emmanuel Gigliotti y Silvio Romero. DT: Ariel Holan.

Goles: PT: 16m. Gigliotti (I). ST: 41m. Gigliotti (I).

Cambios: PT: 32m. Ezequiel Cerutti por Benítez (I) y 45m. Juan Manuel Batallini por Machín (AJ). En el segundo tiempo: 20m. Leonardo Pisculichi por Barboza (AJ); 30m. Guillermo Burdisso por Cerutti (I); 31m. Braian Romero por Silvio Romero (I) y 34m. Matías Romero por Sandoval (AJ).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Argentinos Juniors.