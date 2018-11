Central Norte se quedó con el primer round en el clásico del Anual

Central Norte pegó primero y se quedó con el primer round en el clásico, al vencer a Juventud Antoniana en el Fray Honorato Pistoia por 3 a 2, en el choque de ida de octavos de final del torneo Anual de la Liga Salteña de Fútbol.

Quizá el resultado final promueva que se disfrutó de un atractivo partido y no fue así. Es verdad el clásico tuvo cinco goles pero el espectáculo no fue bueno, más allá de las falencias que mostraron ambos equipos, el campo de juego no ayudó en lo más mínimo porque está en pésimas condiciones.

En la primera mitad el local arrancó intentando imponer su juego, pero la intención se disipó rápidamente y Central Norte tomó las riendas del partido, aunque le faltó peso ofensivo y claridad en la definición.

El hombre más incisivo en el cuervo fue Chicho Rojas, quien por momentos marcó un leve diferencia en el ataque.

Las opciones más claras que generó el cuervo fueron de pelota parada, justamente así llegó el primer gol del partido. A los 23’ Leonardo Maldonado, defensor azabache, aprovechó un tiro de esquila y de cabeza puso a su equipo en ventaja.

Juventud, sin demasiadas respuestas, se fue al descanso tratando de analizar su flojo primer tiempo.

Con el marcador en desventaja, Luis Flores, técnico antoniano, apostó en el arranque del complemento por un sistema táctico más agresivo, sacó un defensor y sumó un volante al ataque.

Esta variante dio sus frutos casi de forma instantánea, a los 4’ el reciente ingresado Mauro Cachi ejecutó un tiro de equina que terminó conectando Nelson Marín, autor de la paridad transitoria.

El cuervo sintió el golpe y el panorama se complicó más con la expulsión de Franco Barboza.

En santo no supo aprovechar el hombre de más, por momento perdió el rumbo, y Central lo aprovechó, una contra mortífera de Francisco Peinado, quien fue derribado por Marín, le permitió a Benjamín Jurado convertir de penal el 3 a 1. Baldazo de agua fría para el local, que no se dio por vencido y logró descontar a los 41’ por medio de Ricardo Gómez.



El resultado:

JUVENTUD 2 C. NORTE 3

L. Witte I. Garnica

M. Pérez N. Laguna

N. Marín F. Barboza

G. Kelly A. Paz

F. Olivera L. Maldonado

C. Chavarría V. Domínguez

N. Artigas R. Morinigo

R. Zolorza B. Jurado

J. Díaz F. Rojas

R. Gómez G. Arellano

L. Villa A. Varela

DT: L. Flores DT: C. Zurita

Goles, PT: 23’ L. Maldonado (CN). ST: 4’ N. Marín (J), 23’ B. Jurado (CN) de penal, 40’ F. Peinado (CN) y 41’ R. Gómez (J). Cambios, PT: S. Morales por L. Maldonado (CN). ST: inicio, M. Cachi por G. Kelly (J), 11’ N. Alderete por F. Rojas (CN), 18’ F. Peinado por A. Varela (CN), 21’ I. Quiroga por G. Arellano (CN), 23’ J. Marcone por R. Zolorza (J), 25’ C. Quiroga por N. Artigas (J). Incidencias, ST: 10’ expulsado F. Barboza (CN).

Jornada: 8° de final - ida

Estadio: Fray H. Pistoia

Árbitro: Federico Benítez (6)