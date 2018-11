VIDEO: Alex Caniggia llamó “gorda hija de p...” y “muerta de hambre” a una agente de tránsito

Alex Caniggia insultó a una agente de tránsito y fue denunciado por el secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires ante el Inadi. El mediático descargó su furia porque no le permitieron circular por una zona debido a una importante obra. “Esta gorda, hija de puta no me dejó pasar porque hay un corte allá”, disparó el insólito provocador hijo del ex futbolista Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

Pero la costumbre provocadora y maltratadora de ahora lo llevó a tener una denuncia ante el Inadi por discriminación, debido al fuerte maltrato que se observa en el video que publicó en sus Instagram stories. La denuncia fue presentada por el secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez.

En el video no se lo observa a Alex Caniggia, aunque sí se escucha y se distingue su voz. “Esta gorda hija de puta no me dejó pasar porque hay un corte allá. Debe ganar, no sé cuánto le deben pagar a esta muerta de hambre”, dice.