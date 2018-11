Pedirán vetar la ley que modificó lacarta orgánica para San Lorenzo

Convencionales de San Lorenzo pedirán al Ejecutivo el veto a la ley que aprobaron las cámaras de la Legislatura por considerar que se efectuaron "modificaciones arbitrarias" al texto original de la carta orgánica municipal que redactaron.

Así lo anticiparon este fin de semana los convencionales mandato cumplido Manuel Saravia, Martín Diez Villa, Gustavo Reyes, Daniel Galli y Ernesto Aráoz.

Diez Villa dijo que creen que hay "un equivoco de los legisladores al considerar que esta suerte de compatibilización que exige la Constitución los autoriza a modificar sin más una carta municipal para lo cual fuimos electos los convencionales con un poder constituyente y originario, y a partir del cual el pueblo nos otorga facultades para establecer la organización institucional y funcional del municipio".

No dudó en señalar que "se extralimitaron en sus facultades", y entendió que si alguna norma redactada hubiese sido inadecuada o contradecía principios de las cartas magnas nacional o provincial, "era obligación habernos convocado y hacernos parte porque ellos como poder constituido no tienen la facultad para hacerlo de la forma intempestiva como se hizo".

Diez Villa puntualizó que estaban convencidos de que "lo que se aprobaba era la carta nuestra, con la redacción original, y no fue así; de ahí nuestra sorpresa y vamos a pedir el veto al gobernador (Juan Manuel) Urtubey en las próximas horas; creo que se burlaron, no de los convencionales, sino del pueblo, porque no tuvieron en cuenta su voluntad".

Por su parte, Gustavo Reyes insistió que con las modificaciones y eliminación de artículos, las cámaras de la Legislatura no tuvieron en cuenta la voluntad del pueblo, que eligió 11 convencionales para redactar la carta.

"En vez de compatibilizar lo que podría haber sido un vicio contra una manda constitucional, tomaron decisiones de forma que no tienen nada que ver y que exceden atribuciones de un legislador", agregó.

"El tema de la cota no es menor, porque presentamos un proyecto de urbanización ambiental (PUA), demostrando los problemas y virtudes que tiene San Lorenzo; en base a eso hicimos la parte ambiental y ellos, irresponsablemente, tomaron decisión y eliminaron artículos sin tener en cuenta de qué se trataba el estudio", señaló.

Por su parte, Ernesto Aráoz, subrayo que se sienten "molestos porque el avasallamiento ha sido muy grande; fuimos elegidos para hacer un trabajo, lo hicimos con eficiencia, dedicación, logramos redactar un instrumento muy moderno, de primera línea, pensando en el presente pero con mucha proyección para varios años; las modificaciones que hicieron no ha sido por un trabajo coordinado, como sí ha sido, del principio al fin, el que hicimos los convencionales".

Una sugerencia para otros convencionales

Daniel Galli hizo ayer una cruda observación al señalar que "ante este manoseo institucional sugerimos a los convencionales municipales de las demás localidades que chequeen sus cartas orgánicas, porque seguro han hecho lo mismo".

Inentendible

Diez Villa hizo notar que en el tema sustancias peligrosas "nos han eliminado un artículo que hablaba de la prohibición de generar energía a partir de centrales nucleares dentro del municipio; es inentendible, se trata de normas pensando en un futuro y no sabemos por qué la eliminaron. La verdad que nos sacaron muchas normas que no alteraban el espíritu de rango superior; nos hubiera gustado que nos convoquen y nos expliquen; a mi criterio no están facultados a realizarlas por si mismos".

Bien preciado

"En materia de medio ambiente establecimos prohibiciones para construir, más allá de determinadas cotas, según las zonas; también pusimos limitación a construir en determinadas pendientes; las eliminaron sin ninguna fundamentación. El medio ambiente es uno de los bienes más preciados que tiene nuestra localidad", observó Saravia.

Finalidad del veto

"La finalidad del veto es evitar que se termine defraudando a la comunidad de San Lorenzo, porque nos van a poner bajo el ala de una carta orgánica que no emana en su plenitud de quienes debimos redactarla, los convencionales", subrayó Manuel Saravia, quien se desempeñó como presidente de la Convención. "Estoy molesto porque me parece que fue una falta de respeto hacia el pueblo de San Lorenzo y hacia los convencionales que fuimos elegidos para redactar la carta", sostuvo. "En definitiva, el Poder Legislativo terminó deformando la carta orgánica, incluyendo modificaciones que creo no tenían derecho, se extralimitaron, no tienen facultades para modificar", señaló finalmente.