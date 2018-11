“Apu tiene aguante” en Salta: fans resisten su salida de la TV

El youtuber Joaqo convocó a una mateada en el monumento a Güemes. Se juntaron para que Los Simpson no “sean un programa sobre la cobardía”.

A fines de octubre la noticia apareció subrepticiamente en los portales de Internet, aunque no se tenía confirmación de los hechos. Apu Nahasapeemapetilon, personaje de Los Simpson, sería eliminado por los creadores de la serie de futuros episodios. ¿El motivo? Las denuncias de que el personaje animado muestra estereotipos negativos de los indios.

El productor del envío creado por Matt Groening, Adi Shankar, lo confirmaría días después en una entrevista en IndieWire: “Recibí algunas noticias desalentadoras, que he verificado desde múltiples fuentes ahora: van a abandonar el personaje de Apu por completo”.

Se refería al documental “El problema de Apu” (2017), del comediante y cineasta Hari Kondabolu, quien acusó a los creadores de Los Simpson de ofrecer una visión racista y estereotipada de los indios.

“Si es un programa que hace comentarios multiculturales y tiene demasiado miedo para comentar sobre la cultura, especialmente cuando se trata de un componente de la cultura que contribuiste a crear, entonces es un programa sobre la cobardía”, añadió Shankar.

E incluso el actor Hank Azaria, quien dobla al personaje al español, se había sumado diciendo que estaría dispuesto a dejar el papel de Apu si los productores quisieran contratar a otro actor más apropiado.

Aún así, Apu aparentemente será eliminado de Los Simpson para “evitar la controversia”.

Por ello los fanáticos de la familia amarilla del mundo empezaron a diseñar estrategias de apoyo: marchas, juntadas, cadenas virtuales para evitar que el inmigrante indio que dirige el Kwik-E-Mart en Springfield desaparezca.

La movida nacional se hará el 11 en el obelisco de Buenos Aires. Un evento que quedó en suspenso, a pesar de los 6.200 que se declararon sus asistentes y los 19.000 que dijeron estar interesados.

El personaje generó la afición de muchos desde su primera aparición en el episodio titulado “The Telltale Head” (“La cabeza chiflada” en su traducción al español) en 1990.

Aquí en Salta el youtuber Joaqo Pastrana (21) convocó a los seguidores a una mateada solidaria, que se cumplió el sábado pasado por la tarde y a la que acudieron unos veinte adolescentes y jóvenes.

"Crítica recalcitrante"

En diálogo con El Tribuno, Joaqo confesó ser un fan que se crió con Los Simpson “de niñera”, pero cuyo interés en ellos fue decayendo en la medida que abandonaron la crítica recalcitrante. “Para mí Apu representa al inmigrante que ingresa a buscarse la vida en otro país con buena onda, y en él veo a todos los viajeros del mundo”, definió.

Según él la implicación emocional de los espectadores afecta el termostato que les regula la suspensión del juicio de realidad con respecto de la ficción. “El aferrarse tanto al ‘family friendly’ está disparando una crisis en YouTube. Todo debe ser agarrado con pinzas. El humor negro está cada vez menos negro, porque todos se pueden sentir identificados. Internet globaliza tanto el contenido que a cualquiera le puede llegar. No es lo mismo que antes, cuando vos hacías un teatro y sabías que la gente que pagaba era porque iba a escuchar eso. En internet tirás un chiste y le puede llegar a cualquier persona. Últimamente se tiene que hacer humor hipersano o estás en el ojo de la tormenta constantemente”, señaló. Añadió que lamenta que se pierda la línea de la serie de satirizar los estereotipos. “La sociedad está cada vez más sensible y hasta se olvidó de qué es el humor. Así vamos a terminar riéndonos del vuelo de una hoja, porque también las personas alcohólicas podrían sentirse ofendidas con Homero”, comentó.

A su lado la instagramer y psicopedagoga Rachel Guzmán (26) opinó que el de Los Simpson es un “humor muy sano”. Agregó que el personaje tiende puentes argumentales con el resto y que su salida dejaría un blanco evidente. “Tocan temas actuales: políticos, económicos y sociales. Es una serie que reúne a la familia. Para mí Apu era una persona que al principio no encajaba en la sociedad, pero al que pudieron incluirlo en Springfield, una ciudad tan diversa”, opinó.



Puesta a juzgar con qué temas se puede hacer humor en tiempos en que la audiencia está tan impresionable dijo que ella apunta a reírse de sí misma por las redes sociales para no herir susceptibilidades. “Prefiero burlarme de mí, tocar temas que no ofendan a nadie, cosas cotidianas. He visto que a algunos usuarios los han denunciado por sus contenidos. Eso es lo bueno de las redes sociales, que si ves algo inadecuado lo podés reportar al instante o hablar con el usuario”, reflexionó.

Gran apoyo

Vestida de Manjula, la esposa de Apu y madre de sus ocho, Josefina Nahir Almaraz (17) contó que estudia el profesorado de danzas árabes. “Me encantan Los Simpson y la de Apu es la única familia numerosa de la serie. Nos ha mostrado la realidad de las personas que creen en muchos dioses y son migrantes. Es un personaje clave porque todos confluyen en el Kwik-E-Mart”, señaló. Cerca de ella los amigos Mateo Doma (13), Emiliano Chazarreta (12) y Felipe Miño (13) aceptaron colocarse una lentejuela de fantasía a modo de tinaka, el tercer ojo de los hombres para el hinduismo. “Hay un capítulo en el que muestran que Apu vende productos vencidos y me imagino que eso puede ofender. O los vecinos, que son muy religiosos. Todos pueden ofender en cierta manera calculo”, comentó Mateo antes de sumarse a la foto grupal que inmortalizaría el día que Apu “tuvo aguante” en Salta.