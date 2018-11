Lelé Tinelli decidió sincerarse y contarle al mundo su verdad. “Cinco años sin menstruar. Caída extrema de pelo. Depresión y mal humor”. El duro testimonio de quien a pesar de tenerlo casi todo no podía quererse.

Candelaria Tinelli reconoció que sufrió anorexia y bulimia durante 12 años: “Mi familia me salvó”

La mayor de los Tinelli suele caracterizarse por su espíritu rebelde. Con gran porcentaje de su cuerpo tatuado, la joven que este martes cumplirá 28 años quiso contar que su vida no es tal como muchos consideran. Lejos de las cámaras, en la intimidad familiar, Lelé, tal como la llaman sus amigos y familia, confesó que tenía “ganas de aprovechar su exposición” para sincerarse.

Desde su cuenta de Instagram, la joven dejó salir todos sus miedos, confesó que durante los últimos 12 años sufrió anorexia y bulimia, y le pidió a sus seguidores que “abran los ojos“, informa Radio Mitre. El texto fue acompañado por varias imágenes que la muestran en distintos momentos de su vida e intentó dejar un mensaje para quienes tal como ella, sufren esta clase de enfermedades: “El cuerpo pasa factura. En mi cabeza quedan secuelas“.

“Anorexia y bulimia desde los 15 hasta los 27. Pesando 10 kilos menos que hoy. Cinco años sin menstruar. Caída extrema de pelo. Depresión y mal humor. No poder disfrutar NADA“, comenzó a contar Candelaria, quien aseguró que llegó a encerrarse como consecuencia de sus ataques de pánico y fobia social.

Con una brutal honestidad, la joven continuó su descargo indicando: “Perdí tantos momentos hermosos por esta enfermedad de mierd* que tomó mi vida por completo, que me pido disculpas a mi misma y a las personas que me rodean, que bien saben los malos momentos que los hice vivir. Gracias por sacarme de esto, les agradezco el amor y la paciencia, especialmente a mi papá y a Micaela. Mi familia me salvó“.

Lelé no se quedó tan solo en su historia. La emprendedora y cantante también habló sobre la red social en la que estaba contando su dolor y decidió dar un mensaje a sus seguidores: “Instagram muestra cosas irreales, cuerpos que no existen. No se caguen la vida, en serio. Es demasiado hermosa!!!!“.

“Todas somos hermosas. Con unos kilos de mas, de menos. La vida es así, un día uno puede estar mas flaco, o verse peor. Pero cuanta importancia hay que darle a esto? NO a estos extremos enfermizos que pueden terminar mal, al PEDO absolutamente“, prosiguió Cande, quien confesó: “El cuerpo me pasa factura hasta el día de hoy“.

“Sean inteligentes y no caigan en esto, y si les pasa por favor pidan ayuda. Es muy importante que lo detecten y lo compartan. Yo estoy para ustedes!“, concluyó Cande Tinelli en una muestra de sinceridad que hizo llorar y recapacitar a más de una persona.