“Persevera y triunfarás” es el lema que pinta el pensamiento de Matías Assennato con la decisión que tomó de presentarse como candidato a presidente del Centro Juventud Antoniana en las próximas elecciones. “Siempre marqué y lo voy a seguir sosteniendo porque es mi objetivo ayudar a Juventud. Y para ayudar a Juventud, lo que hay que hacer es conformar un equipo, más que poner un presidente. Ese equipo tiene que estar conformado por todos aquellos que aman a Juventud. Hoy es el momento de buscar coincidencias, si hay algo que nos pueda hacer coincidir a todos es que acá no hay un Mesías que pueda salvar a Juventud, está la posibilidad de salvarlo. Hoy estamos en una situación crítica, en lo futbolístico, particularmente. Llegó el tiempo de que se acaben las internas que hoy rodean al mundo Juventud”, declaró a El Tribuno, Matías Assennato.

Abogó a su vez que “podamos sentarnos en una mesa, cuando ordenemos a Juventud y comenzar a marcar algunas diferencias. En ese trabajo estoy, con ganas de ser candidato a presidente y me considero una persona con vocación. Y creo que aquel que tiene vocación tiene que involucrarse y ensuciarse un poco las manos porque de eso se trata”, desafió.

Pero Assennato, reflexionó en el sentido de: “Acá, en Juventud tenés más para perder que para ganar por la situación que está viviendo. Sin embargo me animo a ese desafío. Además, tengo la experiencia de haber visto muchos chicos en el club, he seguido a mi hermano, a las divisiones inferiores, he podido acompañar al club. Veo la pasión que existe por el fútbol, creo que esa pasión se tiene que convertir en algo positivo. El fútbol no tiene que ser vida o muerte. Pensar en cosas positivas, valores, códigos, formación de personas y creo que es mi forma también de poder contribuir a la sociedad”.

La labor que puso en marcha Matías Assennato apunta a: “Seguimos trabajando en eso, cuando haya fecha de elecciones veremos si se concreta la candidatura, mientras tanto seguiré hablando con cada uno de los socios y con cada uno de aquellos que quieran sumarse a integrar una lista en Juventud. Hablé con exjugadores, con exdirigentes, con expresidentes, con gente de la comisión actual y con gente de la oposición actual, buscando la unidad. Yo soy un antigrietista. Creo que la grieta le hace daño a todos”.

Con respecto al cuestionamiento si es socio o no de Juventud, respondió: “Me habían advertido que el mundo del fútbol tenía estas cosas y no creía. Pero uno tiene que estar con los valores de hombres de bien. Creo que aquellos que me quieren bajar de una posible candidatura son los mismos que quieren que Juventud descienda. Creen que la solución es que a Juventud le vaya mal. Los ataques primero decían que no era socio, cumplo con los años para ser candidato. Después que no era hincha. La verdad que tengo una pasión por el fútbol y mas allá de la pasión por Juventud, ayudé a Gimnasia, me van a encontrar fotos en ese club. Ayudé a Central Norte, ayudé a Cachorros a San Antonio, fui al festejo por los 100 años de esta institución, porque quiero que a las instituciones del fútbol de Salta les vaya bien”, finalizó.

El armado de otras listas

El clima electoral en el club antoniano comenzó tomar cuerpo, puesto que hay un grupo de los denominados los Socios Protectores, con Javier Russo a la cabeza en lugar de Juan Barbarán, quien participó de las elecciones pasadas, pero en esta oportunidad dejaría su postulación de lado. Y en esto de buscar nuevos integrantes para confeccionar la lista definitiva salió a luz el nombre de Gustavo Cornejo Klix, un hombre del medio, estrictamente vinculado del rugby con el Jockey Club y quien se definió como un acérrimo hincha antoniano y tiene la firme intención de marcar un rumbo hacia la unidad. Y a quien halagó, Matías Assennato, considerando que manifestaron “un mismo pensamiento”.

De todas formas, entre los Socios Protectores todavía no hay una definición con respecto a los cargos a cubrir.

Y en esta contienda preelectoral entró a tallar también la figura de una posible candidatura de actual presidente, Carlos Alurralde

Por último, Pepe Muratore, ante la propuesta de Matías Assennato, fijó su postura de colaborar para que él mismo pueda acceder a la presidencia del club santo. Lo mismo que Jorge Guaymás, del Sindicato de Camioneros.