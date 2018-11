Hasta 180 mil pesos por una platea en la reventa

Boca puso ayer en venta las entradas para la primera final frente a River, que se jugará el sábado próximo en la Bombonera, por la ida de la final de la Copa Libertadores.

La venta estará destinada a los abonados hasta mañana y desde el jueves se habilitará la venta de generales para socios activos.

En este caso se les venderá entradas a los abonados que hayan ido a cuatro de los últimos seis partidos como local por Libertadores.

Hay que destacar que Boca duplicó para la final el precio de las entradas respecto de la semifinal ante Palmeiras.

En la semifinal las populares en Boca para abonados costaban $320 mientras que en River $600. Los valores para la categoría de socios xeneizes se mantuvieron, mientras que para los del millonario aumentaron a $800.

La platea preferencial para la final tendrá un valor de 2.700 pesos; los palcos, la media central, baja central y terrazas 2.200 pesos; el sector M, baja lateral y media lateral 1.700 pesos; la alta central 1.500 pesos y las altas extremo 1.300.

Aún no fueron determinados los valores de las generales y de las localidades para los socios adherentes.

A pesar de que River aún no lanzó los precios probablemente se registrará un aumento en comparación con la semifinal ante Gremio y no distarán demasiado de los que estableció su rival.

Eso si, la locura por conseguir un lugar en la Súperfinal llega también a la reventa y en algunos sitios ofrecen entradas a precios insólitos que llegan a más de 100.000 pesos.

En el sitio viagogo.com se pueden comprar entradas para la final entre Boca y River entre los más buscados.

Entre los valores que circulan por una platea se puede ver desde 50 mil pesos hasta 180 mil. El sitio no sólo vende entradas para la final en cancha xeneize sino que también tiene disponibilidad para la vuelta en el Monumental, aunque el club aún no haya lanzado la venta.

Por el momento, los valores de la revancha llegan hasta los 80 mil pesos.