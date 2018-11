"Rechazamos las renuncias, hay un planteo ridículo"

Duras críticas lanzó el ministro de Salud de la Provincia, Roque Mascarello, a los médicos que quisieron renunciar a la guardia en el hospital Materno Infantil. Profesionales, la mayoría ginecólogos, habían elevado la presentación el 9 de octubre con la advertencia que se haría efectiva a los 30 días. Reclaman incrementos en la hora de guardia. Antes de ese plazo, el Ministerio rechazó las dimisiones al considerar que se trata de "un servicio esencial".

Mascarello, en una entrevista con El Tribuno, tildó al planteo de "ridículo". "Va a contrapelo de la situación que está viviendo el conjunto de los argentinos", señaló y apuntó contra Aspromin y la Interhospitalaria al marcar que no tienen representación gremial para debatir incrementos.

El funcionario sostuvo que el Gobierno provincial paga los mismos montos por hora guardia a un profesional de la capital como a los que se desempeñan en hospitales del interior (283 pesos de bruto), aunque los nosocomios de autogestión como el Materno Infantil, el San Bernardo y el Oñativia tienen un adicional por productividad que surge de los recuperos por pacientes atendidos que tienen obra social.

¿Qué paso con las renuncias a las horas de guardia que hicieron unos 40 médicos?

Nosotros la rechazamos a todas, una por una.

¿No pueden renunciar los médicos entonces?

En primer lugar, vamos a garantizar la correcta prestación del servicio. Para eso, haremos todo lo que esté legalmente a nuestro alcance. Segunda cuestión, se presentaron solo 29 renuncias y fueron rechazadas, ya que se trata de un servicio especial, y como tal no se puede desproteger a la gente.

En tercer lugar, se está enmascarando dentro de la hora de guardia una diferenciación de los médicos del resto de los profesionales, y esto es reprochable porque no se dice con claridad. El Estatuto de la Salud fija cinco agrupamientos: mantenimiento, administrativos, técnicos, enfermería y profesionales. Este último está subdividido en base a la cantidad de años universitarios que tiene cada uno. Entonces están planteando una diferencia y esta discusión no se puede dar si no se hace en el ámbito correcto: la comisión permanente de la carrera sanitaria, que establece la presencia de un representante de cada uno de los agrupamientos para cualquier tipo de modificación que se quiera hacer en el Estatuto de la Salud. Cuando se logra consenso, ese proyecto se modificará en la Legislatura.

Justamente los médicos están reclamando cambios en el Estatuto...

El consenso no se logró, incluso el año pasado hubo una discusión sobre este tema que quedó en la nada. La Legislatura no va a tratar un proyecto que no tenga precisamente un contenido de discusión. No es una cuestión antojadiza.

En cuarto lugar, el planteo es de una entidad que no tiene representación gremial, tiene apenas personería jurídica. Pretender una discusión o una reapertura de paritarias y solamente para el sector de los médicos, en el contexto de la situación económica de la Argentina, cuanto menos suena ridículo. Va a contrapelo de la situación que está viviendo el conjunto de los argentinos, todos quisiéramos ganar más, ahora el contexto no da. Por eso, me parece irracional el planteo.

Todos estos puntos lo hacen ver claramente como una maniobra. No se puede asumir la representación de un grupo de personas cuando no las tengo, encima de un pequeño grupo de una parte del agrupamiento que establece la ley.

En Orán reclaman que se pague el mismo monto por hora guardia que el hospital Materno Infantil ¿Cómo se hacen esas liquidaciones?

Se quiere mezclar peras con manzanas. Primero se quiere vincular lo que se gana en el sector privado con el público. En el sector privado se paga por guardia hecha. No tenés derecho a vacaciones, a enfermarte, a aportes ni a contribuciones. En el ámbito público, todos los profesionales que tienen una extensión de su cargo de base para hacer guardia, tiene todos los derechos que la ley les asegura: antigedad, vacaciones pagas... Por eso no se puede comparar porque los beneficios no tienen nada que ver. Sino pongamos todo en negro y entonces la remuneración se modifica para arriba; si este es el planteo, listo. Por eso me parece poco racional.

Quiero dejar en claro, porque se alienta desde la falacia, de que hay un solo monto. El Ministerio paga por la hora guardia exactamente lo mismo en Salta, Cachi, Orán, Tartagal, de acuerdo a lo que se discutió con los gremios habilitados en las paritarias. En el caso de los hospitales de autogestión, San Bernardo, Materno Infantil y Oñativia pagan un adicional por productividad. Estos recursos no son presupuestados desde la Provincia. Esa diferencia, y esto no lo dicen, termina por confundir a la gente.

Los fondos son extrapresupuestarios y surgen del recupero de los costos de atención en esos hospitales.

