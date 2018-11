Control Comercial pidió mayor refuerzo policial

El subsecretario de Control Comercial de la Municipalidad de Salta, Nicolás Avellaneda, participó ayer de una reunión encabezada por el ministro de Seguridad, Carlos Oliver. Del encuentro también participaron el secretario de Seguridad, Jorge Ovejero y el secretario de Gobierno Municipal, Ricardo Villada.

Avellaneda explicó a El Tribuno que durante el encuentro pidió "un mayor refuerzo de personal policial, presencia de efectivos en algunos puntos críticos del microcentro para proteger la integridad física de los inspectores porque evidentemente hay personas violentas que sienten que están ganando, tomando la calle. No generalizo porque hay muchos manteros que sí cumplen con el convenio de asentarse en el centro a partir de las 22. Hay unos 20 o 15 violentos que terminan perjudicando todo este trabajo".

Aseguró que la agresión a un inspector que se produjo el jueves fue premeditada. "Fue una venganza a raíz de los decomisos y los operativos que se vienen realizando porque efectivamente un día o dos antes se le decomisaron al agresor artículos de celular y aparentemente él ya había amenazado a otros inspectores. Incluso hay una amenaza de muerte hacia una inspectora por parte de este individuo. Tomó una actitud totalmente cobarde. Por la espalda, le pegó con una botella en la cabeza y después le impactó en el rostro".

Avellaneda apuntó a un grupo minoritario de vendedores "que son realmente muy violentos" y consideró que son los mismos que protagonizaron un incidente similar hace un año. Dijo que previamente, hubo otra agresión a una inspectora.

El funcionario solicitó que "intervenga la Justicia porque hay denuncias por casos anteriores y vemos que a veces las fiscalías de turno no avanzan".

Nicolás Avellaneda expresó que "no es que no esté dando resultado el convenio por el horario. Al contrario, esta situación lamentable que se vivió el jueves pasado es justamente a raíz de que los inspectores realizan su tarea y ya no solamente son agredidos verbalmente sino físicamente. Incluso hay agresiones verbales permanentes con comerciantes y hasta taxistas".

Diariamente la Policía de Salta realiza en el centro el operativo "Manteros", de forma preventiva, para evitar infracciones al Código de Contravenciones.

Durante la reunión también se habló sobre el estado de salud del inspector municipal Miguel Ángel Benítez. Se supo que sufrió una fractura en el pómulo derecho y los médicos aguardan que le baje la inflamación con medicación.

Recibió un alta provisoria y permanece en reposo en su domicilio, pero en los próximos días debe afrontar una intervención quirúrgica.

El subsecretario de Control Comercial anticipó que en la época previa a las fiestas de fin de año se triplica la cantidad de vendedores ambulantes, por lo que se acordó trabajar desde el primer momento en un pedido de mayor refuerzo policial, que se debería extender hasta fin de año.

"Previo a las festividades de Navidad y Año Nuevo, vamos a hacer un refuerzo sobre las inspecciones del espacio público. Reforzaremos con inspectores de otras áreas municipales como lo hicimos en la época de la fiesta del Milagro", finalizó Avellaneda.