Dos audaces salteños contaron cómo crecieron en sus negocios a pesar de la crisis

Néstor José "Chiquito" Chávez, dueño de una de las sandwicherías más populares de la Ciudad Termal, transmitió su experiencia de cómo empezó, y luego de un incendio en el que perdió todo, se recuperó con esfuerzo, creatividad y sacrificio en 45 días.

"Perdí todo, la mayoría de las cosas que tenía eran de plástico, desde mesas, sillas, materiales descartables, lo más grave era que solo tenía dos mil pesos en mi bolsillo, a pesar de haber trabajado tantos años no había ahorrado. Lo bueno era que no tenía deudas", contó a los jóvenes "Chiquito".

"Tenía cinco empleados, a los cuales considero como familia, actualmente somos más, y es fundamental confiar en ellos, como ellos en mí. La sandwichería abre a las 21, mis empleados y yo llegamos una hora antes, todos tenemos muy en claro que la responsabilidad es de todos, como así también sus beneficios".

"A la hora de emprender algo es importante tener en cuenta, ofrecer algo distinto, como así también fundamental tener todo lo que el cliente quiera consumir, en mi rubro por ejemplo, que es una sandwichería, tenemos desde panchos, panchuques, papas fritas, lomito, milanesa, hamburguesa, patynesa, empanadas, pizzas, diversos tipos de salsas saborizadas, aderezos extras, en los que siempre estamos innovando y regalando cenas o descuentos a nuestros clientes".

El incendio

"El incendio fue el seis de noviembre, yo había prendido fuego en el fondo del patio, y salí por diez minutos, cuando regresaba vi a lo lejos un humo negro, y mientras manejaba la moto me preguntaba dónde sería semejante incendio, pero jamás pensé que era en mi propio negocio".

"A medida que me acercaba a mi local veía que el humo era de ahí y decidí meterme en contramano por una desesperación que me dio de golpe, me acerqué, vi que era mi negocio que se estaba quemando y no podía entrar, era imposible por la intensidad del fuego, los bomberos trabajaban, me subí por la tapia para ver, y desde el techo veía una ola negra que se movía en todo el patio del lugar, no entendía qué era, luego supe que era el plástico, el cual se convierte en líquido a una temperatura determinada . Esa ola negra resultó ser las más de cien sillas, mesas, y demás materiales descartables" recordó Chávez.

"El saber y ver que no tenía nada, fue lo que más fuerza me dio para seguir adelante, y por eso me propuse levantar el negocio en un mes, no sabía cómo, ya que no poseía limite en la tarjetas de crédito, y solo contaba con dos mil pesos en los bolsillos, pero yo solo sabía que lo lograría".

"El incendio se viralizó al cabo de minutos en las redes sociales, y fue increíble el apoyo de la gente, nunca imaginé tanta solidaridad de la comunidad rosarina. Inmediatamente una casa de materiales me ofreció una cuenta abierta para sacar todo lo que necesitara para el negocio, y que la pague cuando pueda. No podía creer. Ellos confiaban en mí, como toda la gente, la mano de obra, mis empleados, todos trabajamos duro y a la par", dijo.

Humitas congeladas

Por otra parte, Cervando Castillo posee un emprendimiento con el que vende humitas en olla y en chala, congeladas. El producto está cocido y solamente hay que calentarlo. Es único en el país.

Son exquisitas las humitas. "La satisfacción de crear algo no tiene precio. En la actualidad no hay apoyo para los emprendedores", señaló Castillo, quien tiene el inédito emprendimiento en la Ciudad Termal.

Él mismo produce los choclos en una finca y logra un producto 100% natural y sin conservantes. La huertita, es el nombre del producto, respondiendo a sus orígenes.

"Si realmente desean algo, deben intentarlo porque vale la pena. Aunque las posibilidades sean mínimas y haya dificultades, es mejor intentarlo que no hacerlo", señaló el joven emprendedor. Dijo que la iniciativa lleva tres años y que busca que la reconozcan en la provincia y el país, ya que de esta manera la gente puede degustar humitas todo el año.

Castillo, a la hora de emprender, tuvo en cuenta aspectos tales como "primero me puse a ver qué es lo que no había en Rosario, yo tenía choclos. Luego investigué cómo podía hacer para tomar todos los recaudos posibles para que salga un producto de excelencia".

Actualmente se desarrolla un taller de empleabilidad y de integración social en Rosario de la Frontera, en el que participan más de 150 jóvenes que están a cargo de diferentes encargados, según la especialidad elegida, como comunicación, computación y derechos laborales, entre otros.

Taller de integración y empleo

El taller está destinado a beneficiarios del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y al mismo acuden chicos de entre 18 y 24 años.

El curso para formadores de competencias básicas tiene como principal objetivo formarlos en las habilidades y destrezas necesarias para desempeñar adecuadamente sus funciones una vez insertados en el ámbito laboral.

A la vez, se busca brindarles herramientas y estrategias metodológicas útiles para el trabajo que obtengan los jóvenes.

En todos los municipios

"Estoy muy contenta y conforme por las actividades que venimos desarrollando en los municipios. Estos talleres generan una herramienta más para conseguir trabajo entre los jóvenes que participan. El objetivo es insertarlos en el mercado laboral y que puedan ver desde otra postura la cultura del trabajo", expresó a El Tribuno meses atrás la presidenta de la cooperativa encargada de desarrollar los talleres de empleabilidad, Daniela Betty Gil.

Los asistentes coincidieron en destacar la importancia de los testimonios de Chávez y Castillo y sus experiencias.