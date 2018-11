El poeta salteño, Ricardo Nallar, sufrió el quinto robo en Campo Santo

"Tierra que me vio nacer, un pueblo que me dio todo y al que le traté de devolver lo mejor de mí, con vecinos espectaculares, gente buena. Lo que nos viene pasando es producto de un grupo minúsculo de jóvenes, quienes ingresan por una puerta y salen por otra". El poeta y escritor salteño Ricardo Nallar es otro de los artistas nacidos en Salta que viene padeciendo la inseguridad. Durante este año sufrió tres robos en su ferretería ubicada en la calle Julio Cornejo N§ 29, pleno centro de Campo Santo, su lugar en el mundo aunque a raíz de los últimos atracos, violentos por cierto, junto a su mujer surgió la posibilidad de "tomar el barco". Aunque, más calmo aclaró: "Yo no me quiero ir, seguramente fueron momentos de calentura".

Hace uno o dos años el reconocido poeta y escritor sufrió junto a su familia dos violentos ataques a su vivienda, "en esa oportunidad entraron a mi casa pero de forma violenta, rompiendo puertas, un portón para luego prácticamente desvalijar el lugar. Teníamos una plata que era de mi señora a raíz de un asunto que no viene al caso. Mi mujer quedó muy sensible desde entonces y la verdad que uno se siente muy mal", le dijo a El Tribuno Nallar.

Desde aquellos años hasta ahora es la quinta vez que roban al escritor y comerciante de Campo Santo, "lamentablemente pasa el tiempo y uno se sensibiliza ante la situación. Los últimos dos robos -que se produjeron en poco más de una semana- directamente entraron por la puerta del frente, donde hay un depósito de garrafas. Hace 10 días me robaron cuatro garrafas, y anoche -por el domingo- se llevaron 11", contó. En ambas oportunidades radicó la denuncia, sin embargo los chorros entran y salen como "pancho por su casa".

"En el robo de hace unos días los policías encontraron las garrafas, dos de los delincuentes estuvieron presos unas horas y después desde de la Fiscalía de General Gemes ordenaron su libertad", expresó el señor y agregó acerca del último atraco: "Pasó una señora que trabaja en la Municipalidad limpiando las calles bien temprano, eso de las 5.30, y tocó el timbre de casa porque vio que la puerta del depósito estaba abierta. Fuimos a ver y nos dimos con el robo de las once garrafas".

Pero más allá de las sustracciones, que son un perjuicio valioso y de mucha gravedad para los damnificados, lo que le preocupa a Ricardo Nallar, quien también es compositor de clásicos del cancionero popular, es el peligro al que de manera constante están expuestos no solo él y su familia, sino los vecinos de Campo Santo. "Estamos totalmente desprotegidos, entran por una puerta y salen por otra. Soy nacido y criado aquí, tengo un contacto lindo con la gente e incluso con ustedes los medios gracias a la cultura, pago mis impuestos y aporto todo mi esfuerzo en mi pueblo, pero por estas cosas dan ganas de aga rrar el barco".

"Estamos huérfanos de la Justicia"

El artista norteño no achaca el accionar de los policías, "trabajan y hacen lo que pueden, también tienen problemas como todo el mundo, el tema está en que a veces hay que prevenir y no actuar después del hecho, y por otra parte cuando logran su cometido -detener al o los ladrones- su accionar llega hasta ahí". Son los fiscales quienes luego se encargan de liberar a ladrones, asaltantes y cuanto delincuente sigue suelto en las distintas ciudades y localidades.

"Nosotros, los civiles que tenemos que estar afuera de las rejas, nos encontramos adentro. Estamos presos de un pequeño grupo de delincuentes que se atreven a desafiar la seguridad de una ciudad que supo ser muy tranquila, no solo eso, se burlan de la Justicia y de nosotros, ¿cómo puede ser que hace una semana me robaron y anoche -por el domingo- me vuelve a pasar lo mismo? Estamos huérfanos de la Justicia".

Caso Kike Teruel

Uno de los integrantes del reconocido grupo folclórico Los Nocheros, Kike Teruel, anunció hace algunos días que a raíz del hartazgo que le produjo la inseguridad en el país, incluso en su propia tierra, decidió abandonar su querida Argentina para radicarse junto a su familia en Montevideo.