Miguel Acevedo: "Hay empresas que van a poder mejoras salariales y otras que no"

Antes de reunirse con representantes del Gobierno y de la CGT, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, aseguró que "hay empresas que van a poder dar bonos o mejoras salariales importantes y otras a las que no se les va a poder pedir eso".

"En este contexto de recesión, en las PyMEs los problemas están agudizados: hay suspensiones, adelantos de vacaciones, bajar los horarios laborales. Eso es claramente para tratar de pasar este momentos", señaló.

En este sentido, sostuvo que "es muy difícil cerrar paritarias del tenor de 40%, no todas las empresas pueden pagarlas, por eso hay que dar bonos".

"Esto no es una pelea entre el patrón y el obrero, ya no se da más eso. Acá los problemas están en otras cosas, tenemos una enorme desconfianza con el peso", cuestionó.

Para Acevedo, "lo mejor es tener contacto entre todas las partes para ver dónde están los problemas y minimizar las rispideces".

"Nosotros estamos tratando de dialogar tanto con el Gobierno, como con los gremios, la Iglesia y todos los que puedan hacer algo para salir de esta coyuntura y generar políticas a largo plazo", señaló.

Durante una entrevista con El Destape Radio, el dirigente pidió "trabajar para terminar con esta situación" y "después empezar a hablar para tener realmente un plan industrial".

"El Gobierno es reactivo al diálogo, lo toman como un síntoma de debilidad, por eso celebro este encuentro", mencionó en referencia a la reunión que mantendrá este martes con las autoridades del Ministerio de Producción y referentes de la CGT.

Por otra parte, el titular de la UIA consideró que "hay que modernizar las formas de trabajo", aunque aclaró que "no lo llamaría Reforma Laboral".

"Yo diría que hay que modernizar muchas de las cosas que tenemos hoy y que podríamos mejorarlas. Estamos entrando a la mitad del siglo y tenemos que dar esa discusión", detalló.

"El bono depende de cada sector"

En tanto, el presidente del Foro de Convergencia Empresarial, Miguel Blanco, reconoció hoy que los salarios están "retrasados", pero sostuvo que la posibilidad de otorgar un bono de fin de año "depende de cada sector".

"Hay un retraso de los salarios en relación con la inflación, aunque la posibilidad de un bono de fin de año dependerá de cada sector", sostuvo el dirigente.

En declaraciones radiales, Blanco consideró "imprescindible" que el Gobierno impulse una reforma laboral, y aseguró que 2018 "será un año para olvidar para todos los empresarios".

Además, afirmó que "e está notando la baja de la inflación en los últimos días, y creo que el primer semestre del 2019 va a ser de inicio de la recuperación económica".

"Si se mantiene la calma del dólar, la economía va a volver a la normalidad", añadió.

Por último, subrayó: "nos gusta el enfoque del Gobierno. Si bien creemos que cometieron errores, están enfrentando una herencia enorme".

El Foro de Convergencia Empresarial está compuesto por más de 50 entidades empresarias.