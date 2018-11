El cabo salteño que mató a un hombre en un peaje fue reincorporado a Prefectura

La Prefectura Naval Argentina definió reincoporar los servicios de Daniel de Jesús Acosta, el cabo que mató a un hombre de un disparo en un peaje de la autopista Arturo Illia luego de una discusión, aún cuando todavía no se celebró el juicio oral por la muerte de Damián Cutrera.

El documento firmado por el Prefecto General Prefecto Nacional Naval, Eduardo René Scarzello, y que se llevó a cabo dos semanas después de que Acosta fuera excarcelado, por decisión de la doctora Patricia Guichandut, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Nº 62 de la Ciudad de Buenos Aires, según informó Infobae.

Acosta protagonizó el desgraciado incidente la noche del 30 de septiembre, cuando en la última cabina del peaje de la mano hacia Provincia de la autopista Illia, mató de un disparo a Damián Cutrera, tras una breve discusión de tránsito. Los testimonios del propio cabo de prefectura y de los familiares de Cutrera que se encontraban en el lugar fueron contradictorios.

Ambas versiones coinciden en que el problema se inició justo en la entrada de los autos a la cabina de peaje. Desde el entorno de la víctima, se afirmó que Acosta, que viajaba delante, dio marcha atrás en dos oportunidades y chocó el vehículo en el que ellos viajaban. Así, Cutrera y su cuñado se habrían acercado al auto de Acosta, y después de unos segundos se escuchó el estruendo del tiro y la víctima intentaba volver a su vehículo al grito de “me disparó, me disparó”.

En cambio, Acosta afirmó que el que produjo los choques intencionales fue la víctima y que cuando ésta se acercó a su auto, empezó a insultarlo. El cabo de prefectura aseguró sentirse amenazado y temer por la vida de su esposa y su hijo bebé, que también viajaban en el auto, y dijo disparar como un acto de defensa.

Dos días antes de regresar a sus actividades, el cabo brindó su testimonio ante los medios de prensa y pidió perdón a la familia de la víctima por lo sucedido. También advirtió que el disparo se produjo luego de un forcejeo por el arma.

Acosta recuperó la libertad el 11 de octubre, mediante el pago de una fianza de $80.000, y luego de que la jueza Guichandut considerara en su fallo que el acusado se encontraba “debidamente individualizado, no posee alias, se identificó y comportó correctamente en ocasión de su detención, colaboró con las diligencias ordenadas por el tribunal, no registra rebeldías”, además de no poseer antecedentes condenatorios en su contra.

La familia de Cutrera expresó su indignación por la puesta en libertad del cabo de manera inmediata. Así, realizó una marcha en Escobar a la que acudieron unas 200 personas y en las que se reclamaba justicia por la muerte de Cutrera y se exigía que Acosta regresara a la prisión.

“Nosotros pedimos justicia. Pedimos que el asesino de mi esposo, vaya preso nuevamente. Yo no quiero venganza, solo quiero justicia para mi marido. Solo justicia”, afirmó la esposa de la víctima, Mónica Rodríguez, al diario El Día de Escobar. “Una persona que lo tenía que cuidar, optó por tomar un arma y dispararle a quemarropa a mi marido, porque así fue”, completó.