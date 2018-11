Su canto se expandirá por distintos “Cauces”

“Que el cauce lleve esa música, se contagie el aire de las melodías, y viaje con el viento haciendo un estruendo sus armonías, quedando así impregnada el alma de quienes llevarán el canto a lo largo y a lo ancho de nuestra tierra”, dijeron los integrantes del conjunto Cauces, que desde la localidad de Rosario de la Frontera se viene abriendo camino al resto del territorio nacional.

Si bien el tiempo no se remonta a largos años de convivencia, el grupo solo necesitó de concentrados ensayos para encontrar la fórmula para gustar con su propuesta.

“Nos formamos allá por el 2015, en la ciudad de Rosario de la Frontera, con la idea de incursionar en el género folclórico. No tardó para que nos empezaran a contratar en los festivales y eventos de nuestra provincia. Eso nos posibilitó abrir nuevos horizontes y empezamos a abrir puertas en otras provincias del país”, agregaron.

Cauces está integrado por: Raúl Romano (voz y guitarra). Hernán Ceballos (voz y accesorios). José Porcel (voz y guitarra). Franco Bernaski (bajo). Hernán Navarro (batería). Alejandro Ruiz (guitarra).

El primer trabajo discográfico lleva por nombre “Encausando un destino”, y se compone de obras del cancionero popular, como también de temas de su autoría. Desde hace unos meses se encuentran grabando las canciones que formarán parte de su segundo disco, el cual saldrá en los primeros días del próximo año.

El reconocimiento no tardó mucho en llegar, ya que a pesar de haber conquistado al público de su tierra natal, consiguieron una mención especial en el Festival de Baradero. Se lucieron en distintas convocatorias en Tucumán. De la mano de todo esto desplegaron sus alas y así llegaron a la ciudad de La Rioja para cantar en el convocante Festival de la Chaya. Pero el “cauce” de sus voces no se detiene y llegaron a la 16 edición del Tri Chaco. Rosario de la Frontera fue testigo una vez más del amor por su tierra y cantaron a sala llena en dos presentaciones en el Cine Teatro Güemes.

“En estos días estaremos en la capital salteña, donde aprovecharemos para visitar los medios de comunicación; también brindaremos actuaciones en las peñas La Linda y en la Panadería del Chuña. Grandes manos se unen a este sueño como las de nuestras familias y amigos. Esperamos que la música sea siempre el motivo para seguir abrazándonos”, dijeron los folcloristas rosarinos.