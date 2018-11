Creen que el asteroide Oumuamua sería una nave extraterrestre

Astrónomos del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica tienen la hipótesis de que Oumuamua, el primer asteroide interestelar conocido, podría ser en realidad una nave interestelar diseñada por una civilización avanzada.

Para los investigadores, su forma alargada opera como una vela que explica su aceleración y especulan que podría tratarse de una construcción artificial, pensada por una civilización extraterrestre, pero cuya misión haya terminado y se haya convertido en el desecho de un naufragio.

El estudio "¿Podría la presión de la radiación solar explicar la aceleración peculiar de Oumuamua?", publicado en arXiv, fue realizado por Shmuel Bialy, investigador postdoctoral en el Instituto de Teoría y Computación, y Abraham Loeb, director de este centro.

Oumuamua fue visto por primera vez por la encuesta Pan-STARRS-1 40 días después de su paso más cercano al Sol (el 9 de septiembre de 2017). En este punto, estaba a aproximadamente 0,25 UA del Sol (un cuarto de la distancia entre la Tierra y el Sol), y ya estaba saliendo del Sistema Solar.

Scientists have confirmed ′Oumuamua, the first known interstellar object to travel through our solar system, got an unexpected boost in speed and shift in trajectory as it passed through the inner solar system last year. Examine what scientists found: https://t.co/C91AG8uFpD pic.twitter.com/ukbMA0WkDV