Pablo Pérez: "Yo juego al fútbol, nadie me gana de guapo"

El capitán de Boca Juniors, Pablo Pérez, dijo este martes que “de guapo nadie me gana, yo juego al fútbol”, al referirse a las finales contra River Plate por la Copa Libertadores, al tiempo que destacó que “ganar en la Bombonera sería muy importante” para su equipo.

“Es un problema de ustedes (los periodistas), no mío. Yo juego al fútbol, nadie me gana de guapo. Y en lo que pienso es que lo importante fue llegar a la final de la Copa y ahora queremos ganarla”, remarcó el futbolista al ser consultado por “el carácter demostrado por River” en los últimos superclásicos.

En cuanto a las dos tarjetas amarillas que acumula y que lo ponen al borde de la suspensión de cara a la revancha, Pablo Pérez sostuvo en conferencia de prensa: “No me condiciona para nada, tengo una sola forma de jugar, concentrado en el partido, y voy a seguir haciendo mi juego como siempre”.

El volante rosarino también se refirió al VAR cuando lo consultaron por ese polémico método arbitral al señalar que “eso no depende de nosotros, si estamos en la final es por lo que hicimos en la cancha. Eso es lo importante para nosotros”.

“Pudimos resolver problemas y el equipo demuestra inteligencia, estamos bien. Siempre es importante mantener el arco en cero y estar concentrados. Y si podemos liquidarlo en la cancha de Boca, mejor”, concluyó.