River entrenó con la mente en la ida de la Libertadores

El plantel de River se entrenó este martes por la mañana en el predio de Ezeiza, con la presencia del presidente del club Rodolfo D’Onofrio y el mánager Enzo Francescoli.

El Pity Martínez no terminó la práctica por precaución, ya que presenta un cuadro gripal que por ahora no pone en duda su presencia el próximo sábado.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo, quien no podrá estar en el estadio de Boca por la sanción que le aplicó la Conmebol, realizaron una práctica de fútbol en espacio reducido, con los jugadores mezclados. El DT no paró un equipo. Se entrenaron todos normalmente menos cuatro jugadores: Leonardo Ponzio, descartado para el sábado, estuvo en el gimnasio debido a un desgarro en el bíceps femoral derecho. Ignacio Scocco trabajó en forma diferenciada por una contractura en el gemelo derecho al igual que Nicolás De La Cruz, quien arrastra una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho. En tanto, Rodrigo Mora se ausentó ya que fue a realizarse unos estudios por un síndrome gastrointestinal.

El jueves habrá ensayo futbolístico, aunque a esta altura de la semana lo más probable es que los 11 titulares sean Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Exequiel Palacio, Gonzalo Martínez; Rodrigo Santos Borré y Lucas Pratto.

Este miércoles, River volverá a entrenarse por la tarde en el estadio Monumental y desde ahí quedarán concentrados en Los Cardales.