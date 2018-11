El Presupuesto 2019 tiene dictamen y se vota el miércoles 14 en el Senado

El oficialismo consiguió hoy en el Senado emitir dictamen para el Presupuesto 2019 luego de la exposición del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y tras un debate caliente, con polémica en el peronismo y reclamos por la restitución del Fondo Sojero.

Cambiemos contó con el respaldo de los peronistas salteños Juan Carlos Romero, del Interbloque Federal, y Rodolfo Urtubey, el único miembro del Bloque Justicialista que firmó el dictamen para que el proyecto quedara en condiciones de ser votado el 14 de noviembre. El resto de los senadores que integran la bancada presidida por Miguel Ángel Pichetto se negó a estampar su firma en el proyecto, como fue el caso del cordobés Carlos Caserio, el correntino Carlos "Camau" Espínola, el santafesino Omar Perotti y el formoseño José Mayans.

Durante su exposición, el funcionario nacional admitió que el Presupuesto 2019 se confeccionó en un "difícil contexto económico" pero resaltó que, junto con la adenda al Consenso Fiscal 2018 (que fue otro de los proyectos aprobados por la Cámara de Diputados y que tuvo dictamen del Senado), acordaron con "el 80%" de los mandatario provinciales.

El ministro destacó que la adenda tuvo la firma de "19 gobernadores" y remarcó: "Venimos conversando desde hace muchos meses para presentar un Presupuesto equilibrado y también garantizar los recursos de las provincias para que no tuvieran problemas en términos fiscales y pudieran sostener el camino virtuoso de equilibrio en sus cuentas".

"Cuando asumimos en 2015, la situación no era la misma que ahora. En ese diciembre, cinco o seis provincias requirieron ayuda del Gobierno nacional, también quebrado, para poder pagar sueldos y aguinaldos. Hoy casi todas las provincias tienen presupuestos equilibrados", apuntó.

Frigerio sostuvo que el presupuesto "plantea el equilibrio de las cuentas públicas, que los ingresos alcancen a cubrir el gasto primario, algo que hace muchos años no ocurría".

Y agregó: "Eso exige un esfuerzo por parte del Estado y también del sector privado porque a partir de la adenda hemos suspendido la reducción de algunos impuestos".

"El difícil contexto económico nos hizo sacrificar una de las iniciativas más importantes del año pasado que era un alivio fiscal en el marco de una presión tributaria muy alta", explicó el funcionario nacional.

Por su parte, Pichetto destacó el "esfuerzo importante de construcción de diálogo" del Ministerio del Interior con los gobernadores, pero le recriminó que "había temas del presupuesto anterior que no se habían concretado y eso debilita los acuerdos".

El rionegrino enmarcó el presupuesto en "una fuerte crisis económica y social" por una "mala conducción económica" que atribuyó principalmente a los dos expresidentes del Banco Central Federico Sturzenegger y Luis Caputo, a quienes calificó como "nefastos".

"Si bien es un presupuesto de emergencia, es importante tener presupuesto, porque de no tenerlo aumentaría la discrecionalidad", aseguró el jefe del Bloque Justicialista, cuyos argumentos fueron objetados por Mayans, que protagonizó un fuerte cruce con Pichetto y también con Frigerio.



Fondo Sojero

La exposición de Frigerio se vio rodeada por el reclamo de varios gobernadores peronistas para restituir el Fondo Federal Solidario, conocido como Fondo Sojero, que fue eliminado por un decreto del presidente Mauricio Macri y el principal vocero de esa exigencia durante la reunión, fue Mayans.

El senador formoseño, hombre del gobernador Gildo Insfrán, acusó al Gobierno de "apropiarse de forma ilegal del Fondo Sojero", y fue secundado por la catamarqueña Inés Blas y el santafesino Omar Perotti, que se sumaron a la exigencia para restituir ese fondo de entre 50 mil y 80 mil millones de pesos que se coparticipaba entre provincias y municipios.

Ante las críticas y el riesgo de que ese sector del peronismo intente avanzar con la derogación del decreto que eliminó el Fondo, el titular de la cartera de Interior defendió la medida y aseguró que con la devolución a las provincias del 15% de la masa de recursos coparticipables que se destinaban a la Anses reciben "137 mil millones de pesos más" que cuando se implementaba el Fondo Federal Solidario.

En este sentido, precisó que con esa caja coparticipable las provincias recibían 36 mil millones de pesos pero con la restitución del 15% de Anses recibirán 173.800, lo que da una diferencia de 137.800 millones de pesos a favor de los estados provinciales.

"Esto también explica por qué las provincias están casi en el equilibrio y hoy muestran superávit o equilibrio. Cada vez hay menos recursos discrecionales, con mayor autonomía a las provincias", indicó.

Tanto el Presupuesto 2019 como la adenda al Consenso Fiscal y la modificación a la Ley Impuesto a las Ganancias fueron aprobados por la Cámara de Diputados y el Senado, con los dictámenes ya firmados, espera sancionarlas el 14 de noviembre.

Luego de la reunión también obtuvieron dictamen el proyecto corrector del ala radical de Cambiemos para reducir del 6% contemplado en el presupuesto a 3% la alícuota que pagan las cooperativas y mutuales, cuyos referentes concurrieron a la comisión a respaldar la iniciativa.

De la misma manera, se firmó el dictamen para el proyecto de Pichetto que plantea que el impuesto a los Bienes Personales no se cobre sobre viviendas de hasta 18 millones de pesos.