Por primera vez una salteña irá al certamen Miss Europe Continental

Por primera vez una salteña participará del certamen Miss Europe Continental, que se desarrollará del 21 al 24 de este mes en Nápoles (Italia). Se trata de la modelo güemense Araceli Del Cont (25), de la agencia Instinto, para quien esta oportunidad también conlleva su primera incursión en un concurso de belleza internacional y su primer viaje a Europa.

“Siempre me gustó el mundo del modelaje. Desde los 17 años hago promociones, campañas y pasarela”, le contó a El Tribuno. La invitación llegó a la agencia Instinto a través de la postulación de Iris Rodríguez, una diseñadora salteña de alta costura radicada en Londres (Inglaterra).

Yamila Bosco Arenas (22), la directora de Instinto, acompañará a Araceli a Italia y detalló a este medio por qué la joven de General Güemes resultó electa entre otras del staff. “Los certámenes de belleza son rígidos, tanto con el aspecto físico, como cumplir con determinada altura, como con aspectos de la vida personal, como no tener hijos y ser soltera. Pensamos que Araceli iba a ser quien mejor representara a Argentina”, definió.

Araceli cursa el primer año del Profesorado para la Educación Primaria en un instituto de estudios superiores de su ciudad. Vive con sus padres Gloria Carreras (48) y Sergio Del Cont (53). Tiene seis hermanos: Jimena (28), Karin (27), Lourdes (22), Moira (20), Fabrizio (14) y Constanza (6). “Mis hermanas, mis primas, mi mamá, mis tías y yo salimos reinas de los estudiantes. Por ello la moda es un tema habitual en casa”, señaló.

Según la página web de Miss Europa Continental, este evento persigue el objetivo “de realzar el encanto femenino italiano y europeo, pero sobre todo de las culturas de las diferentes naciones que participan en el concurso. Sobre la base de las nuevas tendencias en moda y cine, la competencia que rinde homenaje a la belleza femenina”. Añaden que la búsqueda se orienta a una candidata con buen porte, belleza personal, una fuerte individualidad expresiva, voluntad y ambición.

De hecho la participación posibilita a las candidatas una experiencia intensa de entrenamiento y el mejoramiento de su imagen a través del asesoramiento constante con profesionales de la industria. Además, de la cooperación con marcas de renombre de alta costura surge la garantía para las aspirantes de que consigan contratos de trabajo y oportunidades profesionales en el campo de la publicidad, la moda y el cine. Araceli justamente es una de esas jóvenes a las que las anima el deseo de emerger en estos rubros y ha buscado circunstancias oportunas de que su figura quede bajo los reflectores de personalidades que trabajan en la industria del entretenimiento y el espectáculo, como en 2015 cuando fue seleccionada para participar de un casting en Buenos Aires para Ideas del Sur. Cuatro salteñas fueron a participar en abril de aquel año y entre más de 120 chicas resultó prefinalista, aunque no quedó entre las 20 elegidas para bailarinas de Showmatch.

“Para mí el sueño sería que me surjan propuestas, aunque esto implique no volver. Como ocurrió con Claudia Barrionuevo (miss argentina 2015 y que por trabajo vivió en Nicaragua, Costa Rica y China). Mi familia me apoya mucho en mi carrera. Conversamos mucho sobre el futuro, pero no sé qué pasará”, se sinceró. Los certámenes de belleza se están aggiornando, ofreciendo otros estándares menos exigentes y matices para la selección de sus candidatas. Sin embargo, Araceli contempla este proceso con una mirada lúcida. “Es un concurso de belleza, pero es importante que evalúen cómo se desenvuelven las chicas con sus compañeras, cuál es la adaptación a lo desconocido, cuál es la formación cultural”, destacó. Y sobre la última polémica que constituyó la inclusión de Ángela Ponce, reina española transgénero, en el Miss Universo 2018, dijo: “Es importante la inclusión, siempre y cuando se hagan las cosas con respeto. Si ella ya hizo el cambio de DNI (y la readecuación total de género) entonces es una mujer”. Y acerca de la alta exposición que recibirá cuando esté en Nápoles del 21 al 24 de este mes compitiendo con 45 participantes (la brasileña y ella serán las únicas sudamericanas) en la gala final transmitida por la FOX al mundo, señaló que nada la sacará de su eje. “No me dejo llevar por los comentarios negativos. Los positivos me encantan, a los constructivos los escucho cuando me ayudan a mejorar; pero siempre los que más me importan son los de mi familia y amigos”, dijo con firmeza.

Vestida por otra salteña

Iris Rodríguez estudió en el Instituto Superior de Moda Roberto Piazza filial Córdoba y confeccionó para Araceli un vestido en estilo fish tail, con incrustaciones de cristales en distintos tamaños. “La capa superior es de tull en champagne y la base un jersey elastizado en camel, que logran un efecto claroscuro que acompaña al brillo dándole sensualidad y elegancia. El escote es asimétrico con una sola manga y lleva un detalle sobre el hombro de flor en tull con piedras y shall de tull hasta el piso”, describió Iris. Será este vestido de ensueño el que la salteña lleve sobre la piel en la gala final y sin dudas le traerá aires de familiaridad y le transmitirá calma cuando camine el 24 seguida por las cámaras europeas.