Boca no dejará a River empapelar su vestuario

La dirigencia de Boca Juniors decidió ayer prohibir que River decore el vestuario visitante en el partido de ida de la gran final de la Libertadores en la Bombonera. A diferencia de lo que ocurriera en el partido de la sexta fecha de la Superliga, que el millonario ganó 2 a 0 con tantos de Gonzalo Martínez e Ignacio Scocco, esta vez el sitio donde se cambiará el plantel y el tramo hasta llegar al campo de juego no tendrá ningún distintivo rojo y blanco.

En ese cotejo, se observaron unas especies de guirnaldas con los colores de River en la zona de ingresos a los vestuarios y varios murales con imágenes de la hinchada y frases vinculadas a la motivación y al liderazgo.

En declaraciones formuladas a TyC Sports, Christian Gribaudo, secretario general de Boca, explicó que la decisión se tomó porque eso “incentiva a la violencia. Lo discutimos luego del último partido. Las imágenes del vestuario circularon por redes sociales y eso generó el enojo de muchos hinchas de Boca. No vamos a permitir ninguna intervención”, explicó.

Gribaudo, no obstante, remarcó: “Vamos a recibir muy bien a los dirigentes y ellos podrán usar sin problema el vestuario para poder salir al campo de juego. Yo no voy a la cancha de River y pinto una pared. Ni ellos ni nosotros podemos intervenir un vestuario. Es algo que hablamos entre nosotros y también con la gente de Conmebol. Hay algunos límites que no se pueden cruzar”.

Sí habrá despedida

A pocos días de la primera final superclásica de Copa Libertadores, que tendrá lugar este sábado, desde las 17, en la Bombonera, la subcomisión del Hincha del Millonario dio a conocer que harán un banderazo a las 12 del mediodía en el Puente Labruna. ¿El motivo? Despedir al micro del plantel antes de que viaje hacia la Bombonera.

Pero este no será el único lugar del mundo en donde se le dará un gran aliento al plantel. También se hará esta movida en otras ciudades. De hecho, varias filiales ya comenzaron a organizarse.