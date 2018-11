Economías regionales, las más afectadas por la crisis nacional

La sucursal Tartagal del Banco de la Nación Argentina ha sido desde su creación -año 1948- pionera en muchos aspectos y así lo demuestra su corta pero prolífica historia institucional. Y lo sigue siendo porque hace dos años que al frente de la misma se encuentra Susana Fernández, quien se desempeña como gerente de esta sucursal, la primera mujer en ocupar este cargo en la provincia de Salta dentro de B.N.A.

Oriunda de la provincia de Chubut y con una carrera de 30 años, la actual gerente de la sucursal Tartagal inició su gestión en el norte del país dos años atrás, luego de haberse desempeñado siete años en ese mismo cargo en la sucursal cordobesa de Cruz del Eje.

“El primer impacto fue el clima; la idiosincrasia es muy diferente, pero parte de la función que nos ocupa consiste en adaptarse conociendo el lugar, su gente; hoy estoy muy adaptada al norte de nuestro país”, expresa.

Para la gerente de la sucursal Tartagal de Banco Nación, “cada región tiene sus características culturales que tienen que ver con sus usos y costumbres; esas pautas se van perfilando de acuerdo a si en la zona hay más o menos inmigrantes o mayor presencia de pueblos originarios, entre otros factores. Todo eso va dando un perfil social, cultural y económico a la región. El norte tiene un plus por tratarse de una zona de frontera y su cercanía con la República de Bolivia, lo que le da muchas particularidades. Yo misma soy oriunda de una localidad de frontera como es Esquel, con la vecina Chile, y por eso sentí que esa característica no me fue tan ajena”.

La situación de la región

Dentro de esas características la economía del norte de Salta es otro de los factores que lo hacen diferente al resto del país y, en ese sentido, la gerente de B.N.A. de Tartagal expresa: “La zona tiene particularidades en materia de economía que le son propias; si bien el común denominador es esta situación económica actual que atraviesa Argentina a la que no es ajena ninguna región y sin duda que las más afectadas resultan ser las economías regionales. Tartagal y su zona de influencia tienen en la industria petrolera un factor que le es determinante. Desde esta entidad bancaria lo que se aprecia es que hubo un cimbronazo en esa industria y hay una cierta recuperación, pero la zona vive también del pequeño comercio y el consumo interno que se ve afectado, por tanto la merma en la actividad económica es evidente”.

“Otra de las características de la provincia de Salta y de esta zona en particular es la producción de poroto que tiene un gran desarrollo en el campo agropecuario; la sucursal no tiene gran cantidad de clientes de esa actividad, ya que los empresarios del sector son oriundos y residen en otros lugares y se vinculan con entidades bancarias de la ciudad de Salta, Tucumán, Córdoba o Buenos Aires, pero de todos modos alguna actividad relacionada con ese sector mantenemos en esta sucursal”. Para Susana Fernández, la primera gerente mujer de B.N.A. en la provincia de Salta, “como trabajadora, como mujer y madre de familia fui creciendo en experiencias y he podido darle a mis hijos estudios y cubrir todas sus necesidades gracias a mi trabajo en el banco”.