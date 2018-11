Una periodista sufrió un violento intento de robo: “Tuve miedo por mi vida”

La periodista Sandra Borghi fue víctima de un episodio de inseguridad cuando regresaba a su casa después de trabajar. Fue atacada por delincuentes, bajo la modalidad robo piraña, mientras viajaba en un taxi, en plena avenida 9 de Julio. “Hoy tuve miedo. Miedo por mi vida, por mis hijos y por el país que tenemos. Nada que no sepa pero cuando la vivís temblás como una hoja. En plena 9 de Julio y Tucumán nenes de 13 años violentamente me quisieron robar. Ni un solo policía. ¿Dónde vamos a parar?”, escribió la conductora, indignada, en su cuenta de Twitter.

“A las ocho menos cuarto, me subí a un taxi por la 9 de julio. Levanté la ventanilla y puse la traba. Tiré la cartera en el piso al lado de chófer, como para no tentar a nadie. Yo venía hablando con el celular del lado de adentro. No sé cómo me abrió la puerta, yo la había trabado. Me pegó una trompada en las costillas y empecé a gritar: ¡Policía, policía!. Me asustó el impacto”, relató Borghi en diálogo telefónico con TN Central.

“Cuando le vi la cara (a uno de los ladrones) no tenía más de 13 años y al lado, había otro más chiquito. Yo le pedí al taxista que arrancara, pero no podía porque el semáforo estaba en rojo. Tenía miedo de que tuviera un arma. Caí atrás del asiento del taxista, sobre mi cartera y mi celular. El pibe no sabía lo que me quería afanar”, agregó.

Luego, relató que el taxista se bajó del auto para correrlos con una cadena. Los ladrones no estaban solos, sino que acompañados por un grupo de chicos que empezaron a tirarle piedras al vehículo. Ante esta situación, el chófer se subió al vehículo y se fueron del lugar. “Lo que más bronca me da fue el lugar, la cantidad de autos y gente que había. Me jugó en contra. Como el semáforo estaba cortado el taxista no podía arrancar. Hace dos meses publicamos una denuncia en el canal con un informe de Martín Ciccioli y hoy es la misma situación. No había un solo policía”, señaló.

