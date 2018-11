Pese al anuncio de Macri , no hay militares en la frontera norte de Salta

“Teníamos una ausencia del Estado en kilómetros y kilómetros de fronteras y hoy estamos acá para anunciar un programa de coordinación de nuestras fuerzas para lograr eso tan importante, que es transmitirnos la tranquilidad de que estamos cuidados”, afirmó el presidente Mauricio Macri el 17 de agosto de este año, cuando puso en marcha el primer operativo del programa Fronteras Protegidas.

Durante el acto que encabezó en La Quiaca, el Presidente afirmó que la iniciativa mediante la cual se apostarían 500 militares a lo largo de la frontera norte desde ese pueblo del extremo norte del país hasta Puerto Iguazú, iba a permitir “seguir dándole impulso” a la lucha contra delitos que son una amenaza “para nuestros jóvenes y nuestras familias” como el narcotráfico y la trata de personas.

Casi tres meses después, y ante versiones de un inminente anuncio oficial en torno del refuerzo con 500 efectivos más de las fuerzas armadas (el plan contempla llegar a 3.000 efectivos desplegados), en territorio salteño no se registra aún la anunciada presencia de militares.

Distintas fuentes consultadas por El Tribuno afirmaron que “no llegó a Salta ni un solo escuadrón del Ejército para custodiar la frontera en territorio provincial y, los que están en el marco de sus prácticas habituales, no cuentan con logística ni fondos para solventar sus actividades de rutina”.

“En lo que respecta a Salta, no hay ni un solo militar nuevo, los que iban a mandar fueron enviados a Formosa. A los regimientos asentados en la provincia no mandaron ni van a mandar los efectivos que corresponden a nuestra frontera. No hay ni hubo nada, desde el primer anuncio”, advirtió una de las fuentes consultadas.

Además, agregó que “los militares del Ejército que vienen a hacer las prácticas hacen todo a pulmón, las autoridades de Nación no les dan ni para la nafta”, y que “ahora hicieron una última práctica en San Antonio de los Cobres durante una semana, a pulmón, bancándose ellos mismos su comida porque el Gobierno no manda ni un peso”.

En la misma línea, otra de las personas consultadas por este diario aseguró que “es todo falso o están mandando las fuerzas a otras provincias porque acá, en lo que es la frontera Salta, no cambió nada”.

Agregaron además que “de gendarmes tampoco aumentaron el número destinado a Salta, porque los que estaban inicialmente afectados a nuestra provincia se enviaron a Jujuy. Acá las fuerzas nacionales son mínimas. Basta con ver los operativos conjuntos con las fuerzas de seguridad locales y la relación entre la cantidad de efectivos de una fuerza y otra es muy dispar. Lo mismo en los controles en las rutas, se nota a simple vista”.

“No solo hay muy pocos efectivos sino que los que hay no tienen fondos ni logística”, coincidieron.

Por su parte, Sergio Oliva, intendente de Aguas Blancas, una de las zonas de frontera de Salta, indicó a El Tribuno que en su localidad no hay presencia de militares pero sí de Gendarmería, aunque aclaró que esa fuerza siempre estuvo en la zona. “Ahora se ven un poco más, pero del Ejército no”, reafirmó.

Explicó Oliva que “Gendarmería realiza el mismo trabajo que hizo siempre, de custodia de la frontera para evitar el tráfico de estupefacientes y otros productos ilegales, pero solo en el límite con Bolivia”, y agregó que no tiene información acerca de si hubo una disminución en el ingreso de contrabando ni accedió a balances de la fuerza en torno al trabajo que realizan en la frontera”.

Los objetivos iniciales

Al poner en marcha el operativo en agosto pasado, Macri subrayó que “el Estado está dando una respuesta después de años de corrupción, de desidia y de inacción”, que permitieron “el avance de delitos que complicaron la vida de los argentinos”, aunque en la provincia esa respuesta todavía se demora.

El Presidente puso de relieve que en el combate contra esos flagelos el Gobierno ya está logrando resultados muy importantes. A modo de ejemplo, recordó que desde diciembre de 2015 se realizaron 28 mil operativos antidroga y “tenemos más de 30 mil delincuentes detenidos”, al tiempo que se han incautado 400 mil kilos de droga, “algo que nunca había pasado en la Argentina”.

El plan de protección de las fronteras está enmarcado en la reforma y la modernización de las Fuerzas Armadas y el Operativo Integración Norte apunta a combinar esfuerzos y mejorar el desempeño de las fuerzas en los 3.000 kilómetros de frontera a lo largo de Jujuy, Salta, Formosa, Corrientes y Misiones, en el contexto de los problemas de inseguridad en zonas poco pobladas.

Anuncian “otros 500 militares”

Un extenso informe elaborado por Martín Dinatale y publicado ayer en Infobae afirma que “el Gobierno enviará otros 500 efectivos militares a custodiar la frontera norte para hacer apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico y de esta manera tendrá para los primeros días del año que viene un total de 1.000 uniformados con el objetivo final de llegar a cubrir en el 2019 con 2.000 efectivos la frontera con Bolivia, Paraguay y Brasil”.



“Así lo transmitió ayer (por el lunes) el ministro de Defensa, Oscar Aguad, en una reunión que mantuvo con el presidente Mauricio Macri y esta nueva directiva se dará a conocer en los próximos días”, señala la nota del portal informativo.

Además, anticipa que “fuentes confiables del Ministerio de Defensa” revelaron que “la intención del Gobierno es mantener un ‘nivel constante’ de presencia y disuasión de las Fuerzas Armadas en la frontera norte del país con 1.000 efectivos militares para los próximos meses”.

El Tribuno se puso en contacto con el área de prensa del Ministerio de Defensa de la Nación, desde donde se informó que no estaban en condiciones de confirmar la información revelada por Infobae.

Según el portal, la decisión “forma parte del operativo de la frontera norte que anunció Macri en agosto de este año y que contempla una tarea conjunta de los militares con Gendarmería y Prefectura a fin de potenciar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en lo que se denominan ‘fronteras porosas’. Se trata de cubrir con presencia militar una extensión total de frontera norte de unos 2.500 kilómetros”.

Autoridades locales tampoco fueron informadas acerca del inminente envío de militares por parte de Nación.