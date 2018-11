Su ex, primero la golpeó y después le quemó la casa

El domingo a la madrugada, Viviana Elizabeth González (24) volvió a ser violentada por su expareja, Jaime Tomás Gabino, de 23 años. Borracho, el joven llegó al lugar donde su ex compartía junto a unos amigos y comenzó a decirle de todo hasta agarrarla de los pelos. Los amigos de la víctima le ordenaron al agresor que se fuera. "Te voy a hacer aca, te voy a cagar matando", amenazó Gabino previo a dejar el lugar. Minutos más tarde la mujer se descompensó al ver cómo su casa y todas sus pertenencias se quemaban entre las llamas de un intenso fuego. Su ex incendió la vivienda.

Según la joven, mamá de un nene de cinco años, no es la primera vez que sufre violencia de género en manos del hombre que se dio a la fuga y todavía no aparece. "De hecho me separé por el nivel de violencia que tenía, no solo cuando estaba borracho sino cuando no lo estaba también". A pesar de la ruptura en la pareja y la terminante decisión de cambiar de vida y buscar lo mejor para ella y su niño, "es como si estaría obsesionado, no puede verme tranquila. Si salgo al boliche me controla, me sigue, insulta y amenaza; además, sigue sin aparecer y eso me genera mucho miedo. ¿Qué pasa si lo detienen y después deciden soltarlo?", se preguntó la joven agredida.

En uno de los ataques, el sujeto llegó a su casa en horas de la noche y comenzó a golpear la puerta, "yo le decía que se fuera porque estaba con mi hijo. Después dejé de escuchar los golpes e insultos, me fijé y se había dormido, antes de las seis ya no estaba", relató la víctima, quien en más de una oportunidad tuvo que soportar ser degradada por su ex a quien lo denunció. "Él tenía la perimetral, no podía acercarse a mí ni a mi hijo y sin embargo nunca acató esa medida judicial".

"Nunca me lo imaginé"

Eran cerca de las 5 de la mañana del domingo cuando Gabino golpeó a su expareja en el barrio Fonavi I, donde la joven compartía con amigos. "Cuando llegó no aparentaba estar malo, pero a los pocos minutos comenzó a decirme que nos fuéramos porque me iba a "cagar matando'. Le dije que no porque siempre que está borracho me golpea y me amenaza, me agarró del cabello y me golpeó con el puño la espalda", le contó a El Tribuno Elízabeth González. Fue en ese preciso instante que sus amigos intervinieron echando del lugar al agresor, quien no tardó en amenazar: "Te voy a hacer aca".

"Nunca me imaginé que iba a quemar la casa de mi hijo y la mía, no quería volver porque seguramente él iba a ir a buscarme". La víctima permaneció en el lugar, "llegó el "Tano" y me dijo que habían prendido fuego a mi casa, llorando salí corriendo", contó. Su cuñada vio cuando el sujeto ingresaba a la casa, al cabo de algunos minutos comenzó a salir un fuerte humo. "En el lugar me descompuse, no podía creer", dijo la mujer. Junto a su pequeño por el momento están en la casa de su hermano.

De manera urgente, la madre y su hijo necesitan aunque sea una "piecita" donde seguir viviendo, "no quedaron ni las chapas", además de elementos básicos que también necesita.

