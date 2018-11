Desde la UIA dijeron que el 60% de las empresas no podría pagar el bono de fin de año  

Uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja, aseguró hoy que más del 60% de las empresas no podrán hacer frente al pago de un bono de fin de año, por lo cual estimó necesario buscar la manera de financiarlo.

Para Funes de Rioja, el bono sería para "el caso de los convenios que han quedado desactualizados, porque firmaron el 15 o 20%". Hay convenios de estos últimos tiempos que ya tienen en cuenta una inflación más alta".

Según el dirigente, "si no se puede pagar en dos cuotas, y se puede pagar en tres o en cuatro, se podría acordar en un marco de negociaciones entre trabajadores y empresarios".

En declaraciones a radio La Red, Funes de Rioja consideró que "es bueno sentarse y hablar sobre alternativas que compatibilicen esta realidad inflacionaria que deteriora el poder adquisitivo, que erosiona la capacidad de consumo".

"Pero además, cualquier intento que uno pueda hacer tiene como limitante cómo financiarlo. La mayoría del empleo en la Argentina es pyme y el acceso al financiamiento está limitado por la tasa de interés", añadió.

Por tal motivo, sugirió que "si hubiera un financiamiento blando no para subsidiar a la empresa sino para atenuar el impacto financiero de lo que son unas tasas de interés realmente inabordables, eso sería realmente una mejora".

Para Funes de Rioja, "acá no es uno contra otro, sino tratar entre todos de trabajar esta situación. Yo no voy a conseguir consumo si no consigo empresas en condiciones de pagar" el bono.