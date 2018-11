La CGT espera el decreto del pago del bono para decidir si levanta el paro de noviembre

Héctor Daer explicó que si la compensación se oficializa en los términos que plantean “seguramente no habrá medida de fuerza”.

La CGT no solo reclama la publicación de un decreto para asegurarse que se pague el bono de $ 5000 acordado con el Gobierno y empresarios, sino que además lo pone como condición para evaluar la posibilidad de levantar el paro general previsto para este mes. “Esperemos que salga en los términos que estamos planteando: En ese caso seguramente no habrá medida de fuerza”, dijo Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la central obrera. Mañana se reúne el consejo directivo de la CGT, que definirá si confirma o deja sin efecto la medida de fuerza.

Por el momento, el bono -que compensará la pérdida salarial por la inflación- será obligatorio solo para el sector privado, aunque sectores empresarios como la UIA y la CAME advirtieron que no todos podrán pagarlo. En el caso de los empleados públicos el ministro de Producción Dante Sica aclaró que no habrá definiciones hasta que se cierre la paritaria de este sector.

“El paro no es un fin en sí mismo, y nosotros planteábamos una medida de fuerza si no había respuesta a los reclamos. Creo que esto (el bono) es el principio para atenuar la situación crítica de los trabajadores”, dijo Daer en una entrevista a Radio Mitre.

El dirigente gremial explicó que esperan que el decreto “salga en los términos” que plantean, y anticipó que en ese caso “seguramente no habrá medida de fuerza”, caso contrario habrá una ratificará el paro. Igualmente aclaró que es “respetuoso” de sus pares del Consejo Directivo, que el jueves se reunirán y determinarán si avanzan o no con el paro general.

“Tenemos que esperar a ver cómo queda el texto del decreto para que sea de carácter universal, para todos los trabajadores”, explicó el sindicalista, que dijo que “queda pendiente la recomposición del salario del haber jubilatorio”. El Gobierno se mantiene en su postura de no pagar el bono a jubilados.