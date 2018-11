Maité puede concebir un nuevo aire de canciones

Maité es un grupo folclórico que nació en el año 2009 en la ciudad de Rosario de Santa Fe. Sus integrantes son: Ariel de Avelenda, Lucas Ceraso, Juan Manuel Quiroga y Marcos Basilico. El folclore y la influencia de cada uno de los ritmos y artistas de latinoamérica hace que en cada nota, en cada armonía y en la impronta personal del sonido fresco y sólido de este grupo, se pueda concebir un nuevo aire de canciones.

“Llegamos a Salta en gira de promoción de nuestro último disco titulado Peregrinos. Venimos de recorrer más de 200 medios en las provincias de Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba y Santiago. Vamos a actuar en una peña del corredor de la Balcarce. Además, estamos terminando el video clip de la canción propia Todo me recuerda a ti”, sostuvo Quiroga. Maité es un desprendimiento del grupo santafesino Los Novas, que alcanzó notable repercusión en los festivales de mayor envergadura del país. Un par de integrantes decidieron alejarse y apostar a esta nueva propuesta llamada: Maité. El nombre hace referencia a una mujer amada o libre.

“Se trata de nuestro tercer disco; en el 2010 editamos Amuleto, por DBN; luego Amor y Libertad, en 2015 por Utopía. Y ahora, grabamos Peregrinos, que se editó bajo la producción de Facundo Toro. Además, recientemente fuimos confirmados para participar en la nueva edición del Festival de Doma y Folclore de Jesús María, en Córdoba”, agregó Quiroga.

Maité incursionó en los grandes festivales nacionales e internacionales, donde se adjudicó el premio “Lapacho de Oro” en Bolivia. “También fue inolvidable cuando estuvimos con nuestra mensaje en el estadio Luna Park, de Buenos Aires, en el marco de los 10 años del programa televisivo Sin Estribos”, dijo a su turno Ceraso.

Fueron teloneros de Facundo Toro en su gira nacional. En 2017 recibieron la Distinción de Honor en el Festival de Jesús María y Revelación en el Festival “Del Norte Cordobés”.

“El flamante material discográfico cuenta con trece canciones, en una de las cuales (Que no se rompa la noche) participó el gran cantante cordobés Sebastián, quien hace algunos meses partió al mundo celestial. También incluimos los temas: Prendida fuego, La sembradora, Nadie muere por amor, Fiesta, Quiero tu recuerdo, Todo me recuerda a ti, El ladrón, No llores sauce, Tu amor me hace bien, Para cumplir con mi destino, y Vengo”, enfatizó Basilico.

Con relación a su llegada a la capital salteña, Ariel de Avelenda añadió “Venimos a la capital del folclore, es un orgullo pisar este suelo plagado de tradición, costumbres e historias. Llegamos para empaparnos con su cultura y poder aportar nuestro granito de arena”.