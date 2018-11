La emoción de Soledad al escuchar "La noche sin ti" de Los Huayra interpretada por un trío

Las batallas de La voz argentina (Telefe, lunes a viernes a las 21.30) sensibilizaron al exigente jurado, compuesto por Ricardo Montaner (61), Soledad Pastorutti (38), Axel (41) y Martina Tini Stoessel (21).

Sucede que en lo que fue la segunda gala de esta nueva etapa del certamen de canto, las juezas se quebraron al escuchar las presentaciones de sus participantes. La primera en emocionarse y sorprender a sus compañeros fue la Sole, quien este martes debió puntuar a dos duetos de su equipo: el de Esther Mateos Carpintero y Jimena Díaz por un lado y el de los hermanos Fernando y Juan Mamonde y Jonatan Bisotto, por el otro.

Fue en este último tándem que la famosa cantante no pudo contener la emoción al escuchar los primeros acordes de los tres cordobeses interpretando La noche sin ti de Los Huayras.

"La Sole no puede parar de llorar, está súper emocionada...", dijo al final de la canción Marley. "No puedo parar porque no puedo parar de pensar en la decisión que tengo que tomar", contestó entonces la reconocida cantautora.

Entonces, con sus ojos aún bañados en lágrimas Soledad se tomó unos minutos para pensar y dijo: "Me voy a quedar con Jonathan", para luego pronosticarle un prometedor futuro a su elegido.

Cuando llegó el turno de las concursantes de Tini algo muy parecido se produjo en el escenario de La voz argentina. Es que tanto Sofía Casadey como Karen Paz dieron lo mejor de sí en la batalla de este martes y cautivaron con su talento a su coach.

La rosarina de 18 años (por Casadey) y la joven de 23 años oriunda de Villa Martelli (por Paz) interpretaron juntar el éxito de Hozier Take me to church y fueron aplaudidas de pie por el jurado.

Para el final del dueto Tini no paraba de frotarse los ojos en un intento por contener tantas lágrimas que caían de ellos. "Emocionadísima también", destacó el conductor del ciclo. Pero como la ex Violetta no podía hablar fue Montaner quien destacó: "¡¡Qué barbaridad!! Es de las mejores cosas que he escuchado en este programa".

"Les agradezco por su trabajo, por su esfuerzo", comenzó diciendo la ídola teen y luego de unos segundos de reflexión anunció: "Voy a seguir apostando por Karen". "Siento que lo di todo y me llevo una felicidad enorme", destacó por su parte la participante elegida.