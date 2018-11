Roger Waters se reunió con las madres de los soldados de Malvinas

Un grupo de madres de soldados muertos en la guerra de Malvinas, identificados recientemente en el cementerio de Darwin, se reunió anoche con el músico británico Roger Waters, en la previa del show que ofreció en el Estado Ciudad de La Plata, en el marco de su nueva gira mundial que lo trae por cuarta vez a la Argentina.



En 2012, Waters intercedió ante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y el británico David Cameron para que se avanzara en un acuerdo humanitario que posibilitara la identificación de los cuerpos que permanecían enterrados con la leyenda "Soldado argentino solo conocido por Dios", que finalmente se concretó el año pasado.



"Fui un observador de lujo de un encuentro privilegiado", contó a Télam el ex combatiente Julio Aro, titular de la Fundación No Me Olvides, impulsora de las identificaciones que finalmente fueron realizadas por un comité de forenses coordinado por el Comité Internacional de la Cruz Roja y que logró hasta el momento 102 casos positivos.



Del encuentro de ayer participaron unas 10 madres llegadas desde distintos puntos del país como Chaco, Corrientes, Santa Cruz y el conurbano bonaerense, en tanto que otro grupo de familiares se reunirá con el cantante antes del otro show que dará el próximo sábado en La Plata.

"Waters les destinó un lugar especial con todo un catering a disposición de ellas. Estaba muy emocionado y al borde del llanto especialmente cuando le regalaron un poncho, que después usó hacia el final del recital", contó Aro.



Ya en el escenario, y antes del final de su show, Waters realizó un breve discurso en el que evocó a los desaparecidos durante la dictadura militar y los caídos durante la Guerra de Malvinas, en el que señaló que "hay que seguir hasta que estén identificados los 121 soldados".

Aro contó también que mantuvo una entrañable charla con uno de los hombres encargados de la seguridad de Waters, Duncan Pompey Wilkinson, un ex marine británico que combatió y fue herido durante la guerra de Malvinas.