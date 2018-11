La CGT se reúne mañana: malestar porque el bono no incluiría a los estatales

La CGT reunirá mañana a su Consejo Directivo para analizar los pasos a seguir en medio de la negociación con el Gobierno y los empresarios por el bono de fin de año de 5.000 pesos.

Será luego de que en las últimas horas surgiera un malestar entre los gremialistas ante la posibilidad de que el beneficio no incluya al sector público, y de que varias empresas advirtieran que no podrían afrontarlo.

Este miércoles, menos de 24 horas después de la reunión tripartita en Sanidad en la que las partes implicadas anunciaron que estaban cerca de un acuerdo por el bono, estuvo signado por la idas y vueltas sobre la posibilidad de que la medida se concrete o bien termine naufragando.

Sucede que lo primero que generó preocupación en la CGT fue que el ministro de Producción, Dante Sica, saliera a aclarar que el bono será obligatorio para el sector privado, pero no para el público, mientras que luego la UIA y CAME señalaron que varias empresas no podrán afrontar el pago del beneficio.