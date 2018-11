La AFIP elevó a U$S 500 el monto de mercadería que se puede traer del exterior sin pagar arancel

La Administración Federal de Ingresos (AFIP) elevará a 500 dólares el monto de mercadería que una persona puede traer de países no limítrofes sin pagar aranceles cuando viaja en avión o en barco, en lugar de los U$S 300 que rigen hasta ahora, informaron fuentes del organismo.

A su vez, los menores de 16 años podrán ingresar hasta U$S 300 en mercadería, sin tener que pagar un adicional, en lugar de los U$S 150 actuales

Fuentes de la entidad explicaron que los montos que estaban vigentes eran de 1994, y que ahora, con este aumento "nos ponemos en línea con lo que rige en el Mercosur".

Continúan exceptuados del pago del arancel la compra en el exterior de una notebock o una tablet, más un teléfono celular.

La medida entrará en vigencia en los próximos días luego de que sea publicada en el Boletín Oficial, adelantaron las fuentes.