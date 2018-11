Del Potro le habló a sus fanáticos y les mostró su recuperación

Juan Martín Del Potro, quien se recupera de una lesión en su pierna derecha, agradeció el apoyo de sus seguidores a través de su cuenta de Instagram y les explicó cómo se recuperaba para retornar a las canchas en la temporada 2019.

"Holaaa! Tanto tiempo! En estos videos les cuento un poco lo que me ocurrió estas semanas y lo que viene. Gracias por el apoyo, sin el aliento de ustedes sería muy difícil volver", posteó el tenista tandilense, número cuatro del mundo, quien se recupera de una fractura en la rótula de la pierna derecha que sufrió en el Masters de Shanghai (en octubre).

Del Potro publicó cuatro videos en la red social instragram, donde contó: "No estuve el contacto por un tiempo y sentí ganas de contarles un poco lo que estuvo pasando últimamente con mi lesión y mi recuperación. Como saben, mi lesión fue un golpe duro y difícil de asimilar".

Sin embargo, el argentino -que se bajó del Masters de Londres que comenzará el domingo próximo- aseguró que volverá a jugar en 2019.

"Me cuesta verme afuera del Masters y del circuito, pero estoy trabajando para tener la mejor recuperación posible y volver en la próxima temporada", sostuvo.