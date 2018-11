Manchester City vapuleó 6 a 0 al Shakhtar Donetsk

Manchester City roza la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones gracias a la goleada conseguida este miércoles ante el Shakhtar Donetsk (6-0), con triplete del brasileño Gabriel Jesús.

