Hoy, toda la fuerza rockera de No Te Va Gustar se sentirá en Salta

La madurez propia del crecimiento de 24 años en los escenarios es el sello del éxito de la emblemática banda uruguaya No Te Va Gustar, que hoy actuará en Salta a partir de las 21.30, en el Delmi.

Con su tour 2018 Suenan las alarmas, nombre del noveno disco de estudio y lanzado oficialmente en junio del año pasado, que fue grabado entre Buenos Aires, Montevideo y Nueva York, traerán temas no solo de ese álbum, sino que harán una recorrida por toda la carrera con los clásicos de más de dos décadas.

Tras actuar en Tucumán, El Tribuno dialogó con el líder del grupo, Emiliano Brancciari, quien puso el énfasis en la energía que, durante dos horas de concierto, compartirán con los salteños esta noche tal como lo vienen haciendo en su gira por el país.

Y para los fans de NTVG, anticipó que “hay varios proyectos en danza para el año próximo, cuando cumplamos las bodas de plata. A fin de año vamos a grabar un disco acústico con toda la obra de la banda, reversionada. Serán las canciones que la gente ya conoce, pero tocadas de manera distinta, con muchos cambios y varias inéditas. Esto saldrá en marzo de 2019. Pero también está próximo a salir un libro con la historia del grupo contada por nosotros mismos, así que eso es muy interesante inclusive para cada uno de los que lo integramos, porque hablará de todo lo que vivimos y cómo pensamos”.



Durante la charla, Emiliano no dejó de remarcar que “la Argentina está pasando por una situación difícil, extrema y muchos probablemente no pueden asistir a los recitales. Pero aun en ese contexto nosotros seguimos adelante, llevando a los escenarios lo que sabemos hacer y creemos que son momentos de alegría y de disfrute para los espectadores”, reflexionó Brancciari.

No dejó pasar los grandes cambios que se viven no solo en el país, sino en el mundo, y en ese sentido puso el acento en los roles y espacios que van logrando las mujeres “porque ya era hora que esto ocurra y, pese a ciertas situaciones caóticas y tantas otras que no lo son, es justo que la mujer abra caminos ineludibles que apoyamos incondicionalmente”.

En 2006 compuso Ilegal, referido a la legalización del aborto en tiempos en que se discutía en Uruguay y sobre el que la banda dejó en claro que no se trata de estar a favor del aborto ni en contra, sino que sea legal e igual para todas. El tema dejó de interpretarse tras la legalización de 2012 en el vecino país, pero en la Argentina volvieron a tocarla “porque nos parece que es una forma de apoyar a quienes están de acuerdo al respecto en este país”, dijo finalmente Brancciari.