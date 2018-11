Ya se palpita el cierre del Personal Fest en Buenos Aires

Luego de su paso por Córdoba el pasado 6 de octubre, Personal Fest continúa su recorrido hoy en el Jockey Club de Paraguay. Allí Robbie Williams y Los Auténticos Decadentes serán las principales figuras. Mientras, Argentina palpita el cierre del festival, que se realizará este sábado y domingo en el Club Ciudad de Buenos Aires. Los fans podrán disfrutar de los shows de Robbie Williams, Lorde, MGMT, Death Cab For Cutie, Zoé, Mercury Rev present deserters songs, Rob Da Bank, Airbag, Vanthra, Leo García, Richard Coleman, Satélite 23, Usted Señalemelo, Warpaint, Deerhunter, Connan Mockasin y muchos artistas más.

Además, este año Personal Fest presentó sus Sideshows de Molotov (28 de septiembre en Museum Live y 3 de octubre en El Teatro Bar La Plata), The Chainsmokers (7 de octubre en el Hipódromo de Palermo), Cypress Hill ft. Mix Master Mike (13 de octubre en Museum Live), Zoé (9 de noviembre en Niceto Club), Connan Mockasin (12 de noviembre en Niceto Club) y Warpaint (13 de noviembre en Niceto Club).

Como parte de la evolución de la plataforma de Personal Fest, este año se suman los canales de comunicación propios para que los fanáticos puedan conocer, seguir e interactuar a las figuras consagradas y emergentes de la música, además de obtener toda la información y novedades del Personal Fest durante el año.

El cronograma



El festival de música y entretenimiento más importante de Argentina confirma los horarios para su edición de Buenos Aires.

El sábado sobre el escenario Personal Fest: a las 15.20, Ainda Dúo; a las 16.25, OnOff; a las 17.35, Shoot the Radio; a las 18.55, Usted Señálemelo; a las 20.50, Airbag; y a las 23.15, Robbie Williams. Sobre el escenario Huawei: a las 15.50, Hembro; a las 17, Leo García; a las 18.15, Satélite 23; a las 19.45, Mercury Rev Present Deserter’s Songs; y a las 22.10, Zoé.

Sobre el escenario Isla: a las 15.20, Guli; a las 15.55, Dividalo; a las 16.30, La Femme D’Argent; a las 17.05, Umanoides; a las 17.40, Nidos; a las 18.15, Potra; a las 18.55, Hipnótica; a las 19.35, Louta; a las 20.20, Rayos Laser; a las 21.15, Indios; a las 22.05, Rob Da Bank; y a las 22.55, Fiesta Bresh.

El domingo sobre el escenario Personal Fest: a las 15.10, Valdes; a las 16.20, Las Luces Primeras; a las 17.50, Deerhunter; a las 20, Death Cab for Cutie; y a las 22.45, Lorde.

Sobre el escenario Huawei: a las 14.40, Ibiza Pareo; a las 15.40, Gus Dapperton; a las 17, Juan Ingaramo; a las 18.55, Warpaint; y a las 21.25, MGMT. Sobre el escenario Isla: a las 14.40, La Secta del Sonido; a las 15.15, Corriendo por el Bajo; a las 15.50, (me llamo) Sebastián; a las 16.25, MOAH; a las 17, Juan Navia; a las 17.35, Julio Franchi; a las 18.20, Limón; a las 19.05, Richard Coleman; a las 20.05, Vanthra; a las 21.05, Connan Mockasin; y a las 22.05, Louta.

En 2004, la primera edición de Personal Fest contó con la presencia de Morrissey, Blondie, Primal Scream y Gustavo Cerati, entre otros artistas.

En 2012, la octava edición, se estrenó la transmisión digital por el canal exclusivo de Personal en YouTube, la cual permitió a más de 500 mil fanáticos disfrutar de la mejor música en manos de reconocidos artistas nacionales e internacionales como Kings of Leon, Molotov, Babasónicos, Illya Kuriaky and the Valderramas, Soja y Little Boots, entre otros. A su vez, más de 40 mil personas vibraron junto a sus ídolos en el predio de GEBA.

Mientras que en 2013 más de 50 mil personas disfrutaron en vivo del festival en sus dos fechas, junto a 500 mil espectadores que siguieron on line los shows de las bandas como Muse, Aerosmith, Jane’s Addiction, Whitesnake, Draco Rosa y Band of Skulls.