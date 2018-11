Fe.Ce.Ve.S. dejó su título en incertidumbre

Sin proclamación y expectantes. El título del torneo Clausura de Fútbol Femenino todavía no tiene dueño. El equipo de Fe.Ce.Ve.S. terminó invicto, en el primer puesto y debería haber sido coronado campeón, pero debido a una vergonzosa reacción de las chicas, la definición del título quedó expectante.

Fe.Ce.Ve.S. hizo todos los méritos necesarios para dar la vuelta olímpica merecidamente, se consagró ganador del Apertura, dominó con claridad el Clausura, donde terminó invicto, y goleó a Pellegrini 10 a 1 el fin de semana pasado en la última fecha.

Todo lo bueno que hicieron en la temporada fue opacado por una repudiable reacción. Una vez que finalizó el partido con el adoquinero, las chicas no tuvieron mejor idea que insultar con cánticos a Ángel Machado, coordinador del Fútbol Femenino, y dirigente de club San Francisco, entidad por la que pasaron y vistieron sus colores. Innecesario.

La vergonzosa reacción del plantel dilató su legítima proclamación de flamante campeón en suspenso. Un video de los “festejos” dejó expuesto al equipo y el Tribunal de Disciplina de la Liga Salteña actuará de oficio, esto significa que le podrían aplicar una severa sanción y perder el título.

En otro de los partidos que se jugaron el fin de semana pasado, Mitre superó a Central Norte por 2 a 1 y lo alcanzó en el segundo puestos de las posiciones.

San Francisco se despidió del torneo con una victoria, al superar a San Martín por 3 a 1, mientras que Camioneros venció a Villa Primavera 1 a 0.

Por último, Juventud Antoniana logró derrotar a Atlas 2 a 0, pero al santo se le descontaron tres puntos por la mala inclusión de una jugadora, quien debía purgar una fecha de sanción y no cumplió.

Las posiciones Fe.Ce.Ve.S. 25, Mitre y Central Norte 21, San Francisco 15, Pellegrini 14, Camioneros 11, Juventud 10, Atlas 7, San Martín 3, Primavera 0.