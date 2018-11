La Selección femenina inicia el repechaje frente a Panamá

El seleccionado argentino femenino de fútbol recibirá hoy a su par de Panamá por el partido de ida del repechaje para el Mundial de Francia 2019, certamen del que no participa desde 2007.

El estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí será el escenario del partido que se disputará desde las 19 con arbitraje de la checa Jana Adamkova y transmisión de TyC Sports.

La cancha de Arsenal lucirá un lleno total ya que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que las quince mil entradas que se pusieron a disposición en forma gratuita se agotaron en pocas horas.

La revancha se jugará el martes 13 en el Estadio Rommel Fernández de Panamá y el gol en condición como visitante tendrá valor doble en caso de igualdad.

El ganador de la serie clasificará al Mundial que se disputará en Francia a partir del 7 de junio del año próximo.

Para Argentina significaría el retorno al certamen tras once años luego de jugar en China 2007 y las ausencias en Alemania 2011 y Canadá 2015, mientras que Panamá nunca participó de la cita mundial.

El equipo dirigido por Carlos Borrello, quien junto a la delantera Belén Potassa y la arquera Vanina Correa son los únicos que estuvieron en la última participación mundialista, llegó a esta instancia luego de finalizar en el tercer lugar (por detrás de Brasil y Chile) de la Copa América que se jugó en abril en el país trasandino.

Panamá, por su parte, terminó en la cuarta posición de la clasificatoria de Concacaf bajo la conducción de Víctor Suárez, un argentino que vive en el país centroamericano hace más de diez años.

El seleccionado femenino fue uno de los grandes perjudicados por la crisis que atravesó la AFA en los últimos años ya que entre julio de 2015 y agosto de 2017 no tuvo competencia ni cuerpo técnico.



Probables formaciones

Argentina: Vanina Correa; Agustina Barroso, Aldana Cometti, Eliana Stabile y Milagros Otazu; Miriam Mayorga, Ruth Bravo, Estefanía Banini y Florencia Bonsegundo; Mariana Larroquette y Yamila Rodríguez. DT: Carlos Borrelo.

Panamá: Yanith Bailey; Katherine Castillo, Yomira Pinzón, Hilary Jaen y Marío Murillo; Natalia Mills, Aldrith Quintero, Laurie Batista y Kenia Rangel; Lineth y Karla Riley. DT: Víctor Suárez.

Hora de comienzo: 19 - Estadio: Arsenal

Árbitro: Jana Adamkova (R. Checa) - TV: TyC Sports.