Juventud se rearma con una lista única

La dirigencia hizo el llamado a la asamblea para renovar autoridades pero se impulsa un único grupo de trabajo en el que Gustavo Klix sería la cabeza y no habría elecciones.

Se vienen tiempos de cambios en el Centro Juventud Antoniana. Cambios virulentos. Llamados telefónicos, reuniones, propuestas y una firme idea de evitar una elección y posicionar a una lista única en la asamblea que se realizaría el 18 de diciembre, tal cual fue el llamado que realizó la dirigencia para renovar autoridades.

En un primero momento se habían definido dos frentes para competir en una eventual elección. Por un lado Matias Assennato, quien había comenzado a reclutar gente, y por el otro los Socios Protectores, que buscan conducir al desde hace tiempo.

Pero en las últimas horas, surgió la idea de darle forma a un único grupo de trabajo con caras nuevas y Gustavo Klix sería la cabeza.

Klix es un empresario sin vinculos políticos, bien posicionado en el ambiente deportivo ya que estuvo emparentado en el ambiente de rugby junto al Jockey Club. Se trata de una imagen positiva en un fútbol desgastado por los fracasos dirigenciales.

Ante la posibilidad de posicionar a este empresario, Matías Assennato se bajaría de la candidatura a presidente ya que su imagen, por el contrario, se desgastó a la velocidad de la luz. Ante las reiteradas acusaciones en las últimas dos semanas que lo vincularon como hincha de Gimnasia y Tiro, con videos y con la aparente inscripción de su nombre en un mural de socios en el Gigante del Norte, Asennato dejó de ser una buena opción. Desde un principio fue resistido por hinchas y socios antonianos.

Otro dirigente que no estaría en consideración sería el mismísimo “Pepe” Muratore, quien esta vez sí daría un paso al costado.

Por parte de los Socios Protectores, Juan Barbarán, quien fue candidato en las últimas elecciones, podría formar parte de la nueva conducción.

Otro que aparece en escena es Rubén González, quien fue titular del santo hace más de un lustro y que también participaría en la lista única, aunque con un cargo menor.

Todo esto se confirmaría en las próximas reuniones. Los teléfonos no paran de sonar.

En este tiempo de crisis institucional, el club quedó mal visto no solo en el fútbol, sino también en la sociedad y en los estamentos de la AFA.

Recuperar la imagen será la premisa de una nueva dirigencia que buscará recuperar, primero, la masa societaria y la confianza de los socios que se desgastó en este último tiempo. Caras nuevas parecen ser la solución, aunque en Juventud nunca se sabe.

Por otro lado, ayer se oficializó, mediante los edictos, el llamado a Asamblea Ordinaria para renovación de autoridades para el próximo 18 de diciembre. Según el articulo Nº 101 del estatuto de la institución, el acto eleccionario iniciará a las 18 en la sede ubicada en calle Lerma y San Luis donde se elegirán las autoridades para cargos de la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización, en los términos del articulo Nº 118 del estatuto social.

En Juventud Antoniana se busca la unidad pero en caso de que se presente otra lista, los candidatos tendrán tiempo hasta el 1º de diciembre para oficializar sus candidaturas.

Algo está pasando en el santo y se espera que sea para bien.