María Eugenia Vidal acusó al kirchnerismo de financiar su campaña con dinero del narcotráfico 

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal acusó esta noche al kirchnerismo de haber financiado campañas electorales con dinero del narcotráfico.

‘Hay causas judiciales por campañas electorales del kirchnerismo relacionadas con laboratorios, y la efedrina. La Justicia está investigando, hay gente presa y hubo gente presa por eso. Por eso hay que decir que no somos todo lo mismo, no somos todos iguales. Todos nos tenemos que someter ante la ley, pero no somos todos iguales‘, dijo la gobernadora durante una entrevista en TN.

‘En eso Cambiemos, sí hace la diferencia, no nos financiamos con la droga‘, aseguró Vidal.

‘El narcotráfico es como una multinacional, tiene estrategias de ventas, es mucha plata, pero no por eso hay que bajar los brazos. Yo la doy todos los días. Desde que Mauricio (Macri) es presidente y desde que yo gobierno la Provincia, hay un 50% del camino que no es ser parte, no mirar para otro lado, no decir que este es un país de tránsito, reconocer el problema y enfrentarlo y no financiarse de la droga‘, agregó.

En cuanto al proceso judicial sobre los aportantes truchos para la campaña de Cambiemos en 2017, Vidal explicó que ‘separé a quien estaba a cargo de la rendición de los fondos y ordené una auditoría interna. En esa auditoría encontramos errores administrativos, pero no delitos‘.

Y añadió: ‘Claramente hubo errores, pero yo estoy muy tranquila porque toda la campaña se puede explicar. Cuando termine la auditoría y si se encuentra algo irregular, yo misma lo voy a denunciar. No somos todo lo mismo‘.

Por otra parte, la gobernadora se refirió a las elecciones presidenciales de 2019 . ‘Todas las opciones, todas, menos ser presidenta, están abiertas‘, expresó.

Explicó que recién el año que viene definirá qué candidatura ocupará dentro de Cambiemos . ‘No definí mi candidatura, cuando hablo de proyecto y de Cambiemos hablo de un equipo y tampoco creo en un líder mesiánico ni en nadie que garantice una elección. Creo en un equipo, creo de verdad en un proyecto que defienda valores y lo voy a apoyar desde donde me toque estar y desde donde sea mejor‘, dijo.