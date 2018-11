Los estadounidenses le pusieron un freno a Trump

Los demócratas lograron arrebatar la mayoría a los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una victoria que vaticinaban las encuestas sobreslas elecciones a mitad de mandatro y que, a falta de conocer su holgura, supondrá un freno al presidente, Donald Trump, para avanzar su agenda legislativa en el Congreso.

El resultado de los comicios ha sido, en parte, un mero reflejo de dinámicas geográficas: los escaños clave en la Cámara Baja se disputaban en zonas suburbanas donde Trump es muy impopular, mientras que la mayoría de los 35 asientos en juego en el Senado se jugaban en áreas rurales en las que el presidente ganó en 2016.

El senador Bernie Sanders renovó su escaño. Quien hubiera podido tener más posibilidades de desbancar a Trump de haber sido candidato en lugar de Hillary Clinton apenas hizo en esta ocasión campaña propia y se dedico a apoyar a otros candidatos.

Los demócratas han vencido en la Cámara Baja logrando los 23 escaños que necesitaban arrebatar a los conservadores para hacerse con la mayoría, un número que podría ampliarse a escrutinio completo hasta en otros diez escaños.

Durante su discurso de victoria, la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de 78 años, aseguró que "mañana será un nuevo día" para el país e insistió en que servirá para poner fin a la división que vive Estados Unidos.

Pelosi, quien será a partir de enero la presidenta de la Cámara Baja después de ocho años en manos conservadoras, dijo que el logro de los demócratas de esta noche no tiene que ver con las diferencias partidistas, sino con "conservar los valores constitucionales".

"Con esta nueva mayoría demócrata vamos a honrar los valores de nuestros padres fundadores", insistió la congresista por California, al subrayar la necesidad de "restaurar el control y la división de poderes" en Estados Unidos, tras dos años de control absoluto republicano en la Casa Blanca y las dos cámaras del Congreso. "Todos hemos tenido suficiente división. El pueblo estadounidense quiere paz. Quieren resultados", reiteró la demócrata.

Pelosi se convirtió en 2006 en la primera mujer en llegar a la presidencia de la Cámara Baja en la historia, pero en 2010 los demócratas perdieron la mayoría en favor de los republicanos, momento desde el cual ha sido la líder de la minoría.

No obstante, a lo largo de la campaña una parte de su partido le ha pedido que deje espacio a otros congresistas para ponerse al frente de los progresistas en el Congreso, lo que le ha acarreado también numerosas críticas también por parte de los republicanos.

Horas antes de la victoria, Pelosi descartó en una entrevista con la cadena PBS que vayan a llevar a cabo un juicio político para buscar la destitución del presidente y prefirió mostrarse como el freno de las políticas abusivas de los republicanos y la defensa del acceso a la sanidad pública.

No ha habido alarmas de intrusiones informáticas pese a las informaciones que se referían a ataques preventivos de Estados Unidos

Aunque los demócratas no comiencen un juicio político contra Trump, como se ha especulado casi desde que llegara a la Casa Blanca, sí podrán tener la iniciativa sobre de las comisiones de control de la Cámara Baja, impulsar leyes y abrir procesos de investigación y control de poder.

El cambio demócrata comenzó en Virginia, donde la actual congresista del Partido Republicano, Barbara Comstock, perdió su escaño en la Cámara de Representantes por el 10º distrito del estado ante la demócrata Jennifer Wexton.