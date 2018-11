Dinamitarán rocas en Yariguarenda para liberar el cauce del arroyo

Con el fin de liberar el arroyo Yariguarenda y la laguna que se formó en los cerros del oeste de la localidad homónima, esta semana llegarán especialistas en manejo de explosivos del Ejército Argentino para tratar despejar el arroyo ubicado 13 kilómetros al norte de Tartagal, que se encuentra obstruido por una gran roca.

En una reunión realizada entre el intendente Eduardo Leavy, funcionarios de defensa civil de Tartagal y del Regimiento 28 de infantería Juana Azurduy, se evaluó la posibilidad de hacer una detonación controlada de las rocas que obstruyen el arroyo Yariguarenda.

En horas de la tarde Rolando Álvarez, director de Defensa Civil de Tartagal, junto al secretario de gobierno Franco Hernández Berni y personal de la Policía de la Provincia se reunieron con pobladores del paraje Yariguarenda para darles tranquilidad, ya que la situación aguas arriba es monitoreada en forma permanente hasta tanto se realicen las detonaciones controladas por parte de especialistas del Ejército.

Intensas precipitaciones se produjeron prácticamente durante todo el día en la zona, lo que genera más incertidumbre a esa comunidad, en la que residen aborígenes y criollos y donde se encuentra emplazado el santuario de la Virgen de la Peña.

"Van a dinamitar, pero no se trata de una explosión como la que se ve en las películas, sino de explosiones acotadas y controladas para desarmar las piedras y liberar el curso de agua" explicó Álvarez, y destacó: "Esperamos recursos humanos, de maquinarias y dinero para iniciar el trabajo", lo confirmó Rolando Álvarez, director de defensa civil del Municipio, luego de una reunión mantenida con fuerzas de seguridad, fuerzas vivas y el intendente Eduardo Leavy.

Además, confirmó que drenaron el embalse natural y se encuentra a un 65% del nivel.

No hay emergencia

El funcionario de Defensa Civil advierte que en el lugar no hay peligro: "Así como está en estos momentos no representa peligrosidad, tenemos que trabajar para que la quebrada quede como corresponde, pero no existe una situación de emergencia" concluyó Álvarez.