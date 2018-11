Exitoso proyecto educativo para generar conciencia vial

El proyecto para generar conciencia vial en los niños de las escuelas primarias, que fue elaborado por la señora Ana María Rodríguez, quien pertenece al grupo de Madres del Dolor, por haber perdido a un hijo en un accidente de tránsito sobre la ruta nacional 34, finalizó en la escuela Tavella con la pintada de una senda peatonal y la demarcación de los lugares permitidos para estacionar.

Se trata de un trabajo conjunto entre distintas entidades públicas como la Policía de la Provincia, Policía de Tránsito, Docentes de la escuela y centro vecinal.

"Me acerqué al municipio con una inquietud, viendo una realidad donde los accidentes de tránsito son cosa de todos los días, quise comenzar a hacer algo para que esto cambie, porque sé lo que se siente cuando perdemos un familiar por culpa de la irresponsabilidad al volante. Pensé que trabajando con los niños se podrían conseguir buenos resultados a largo plazo, por suerte en la Dirección de Tránsito me supieron escuchar y en poco tiempo logramos armar un plan de trabajo involucrando a otras instituciones", explicó la señora Rodríguez.

Los objetivos claros

Hubo varias reuniones previas donde se les explicó a cada representante de las instituciones los principales objetivos que se persiguen, cada una realizó su aporte y dejó plasmado un compromiso de participación en base a sus posibilidades, "decidimos concentrarnos en una escuela por semana, desplegar allí todas las charlas programadas por las distintas instituciones y finalizar con la demarcación de las señales que sean necesarias para darle seguridad a los niños, he visto por mucho tiempo la falta de conciencia en los conductores cuando se desplazan por la vía pública, no hay respeto por las señalizaciones, circulan a una velocidad irresponsable, esto pone a nuestros niños en peligro", expresó la señora Rodríguez.

Respaldo de Tránsito

Por su parte la Directora de Tránsito Raquel Delgado respaldó la iniciativa con el aporte de su personal, "lamentablemente muchos no saben conducir, quizás saben manejar pero conducir es otra cosa, desconocen mucho de nuestras normas de tránsito, no respetan las señalizaciones, viajan tres personas en una moto, no usan cascos, son muchas las cosas por corregir, sabemos que si logramos educar correctamente a los niños, estos van a ejercer una gran influencia en sus padres y hermanos", expresó la funcionaria.

Una estrategia conjunta

Charlas sobre educación vial se realizan con bastante frecuencia, pero es la primera vez que varias instituciones competentes planifican una estrategia en forma conjunta. Durante una semana hubo charlas y representaciones sobre la forma correcta de conducirse en la vía pública, sobre los peligros de realizar acciones que vayan en contra de las normas. Y como cierre de esta semana, niños y docentes fueron invitados a participar de la demarcación de las señalizaciones.