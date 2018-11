Manuel Godoy: "El pedido de desafuero es lógico"

"Hoy a la mañana (por ayer) autoridades judiciales me comunicaron que iba a haber una solicitud de desafuero por un pedido de detención como consecuencia de la situación procesal-penal del diputado Kuldeep Singh", dijo a El Tribuno el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Manuel Santiago Godoy.

El legislador sostuvo que "a mí me pareció lógico el requerimiento, por el estado en el que se encuentra la investigación. El doctor Jovanovics (por Federico Jovanovics, fiscal penal de la UNICROH) había comenzado a investigar y le solicitó al jueza de Garantías el pedido de desafuero para que sea tramitado ante la Cámara de Diputados".

Al respecto, Godoy señaló que todavía no tenía en su poder el pedido. "Cuando esto suceda voy a pasar el pedido a la comisión de Legislación", dijo. Y agregó: "Seguramente el tema será tratado en la sesión del martes próximo". Explicó que se necesitan los dos tercios de los votos de los miembros presentes para disponer el desafuero de Singh.

"La Justicia, por la gravedad del hecho, solicita la detención y para ello es necesario quitarle los fueros al diputado", apuntó. El titular de la Cámara Baja refirió que de esta situación ya están al tanto varios legisladores. "Si es necesario proceder con mayor urgencia, vamos a analizar la circunstancia", aseguró.

Godoy se mostró sorprendido por la situación de Signh. "Esto ocurre por primera vez; en alguna oportunidad los jueces pidieron desafuero para poder indagar a diputados, porque antes había otro procedimiento para poder quitar los privilegios procesales a los legisladores. Hoy lo pueden indagar y seguir la investigación. Me parece que esta investigación es tan seria y tienen tantas pruebas contundentes, y por eso el fiscal ha pedido la detención", subrayó Godoy.

Sobre las imágenes que se viralizaron del diputado Singh en el interior del galpón de la empresa Nutribras, en el Parque Industrial de General Gemes, Godoy dijo: "Me alarmó y la verdad que él (por el diputado Singh) contó otro tema, pero me sorprendió realmente la ignorancia legal de las circunstancias que son de público conocimiento. Esta manera de proceder me pareció una cosa rara, difícil de calificar. Parece que las pruebas son abrumadoras y totales, así que las vamos analizar. Por algo el fiscal hizo el pedido", concluyó el presidente de la Cámara Baja.

Lo que dice la Constitución

El procedimiento para el allanamiento de un legislador provincial está contemplado en el artículo 122 de la Constitución de Salta. El texto de la norma dice: “Cuando se deduzca acusación ante la Justicia ordinaria contra un senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, puede cada Cámara con dos tercios de votos de los miembros presentes, suspender en sus funciones al acusado”.