Cansados de esperar los arreglos en el desastre que dejó la tormenta con fuertes vientos de octubre, pobladores de Villa Tranquila cortaron el ingreso a Vespucio. Una insólita medida que solo afectó a los pobladores de Campamento Vespucio, Tablillas y Villa Tranquila dispusieron ayer pobladores de esta última localidad, cuando a partir de las 8.30 de la mañana cortaron la ruta que lleva hacia ese lugar del municipio de Mosconi ubicado en la zona oeste. La medida de fuerza era para reclamar por el supuesto traslado del edificio de la escuela Sargento Cabral de Vespucio hacia otro lugar del municipio de Mosconi. Pero con el paso de las horas pobladores de Villa Tranquila terminaron reclamando puestos de trabajo en las obras.

Por acá no pasa nadie

Una vecina de Vespucio que pidió reserva de su nombre para evitar agresiones por parte de los manifestantes explicó: "Yo tengo que viajar a Salta porque me voy a Buenos Aires con toda mi familia; pero me dijeron por acá no pasa nadie. Por suerte había dejado el auto del otro lado del piquete; pero hay mucha gente que ni siquiera pudo ir a trabajar; les expliqué que los únicos perjudicados somos nosotros mismos, a lo que me respondieron por acá no pasa nadie, no hubo más explicaciones".

Adrián Sambonini, secretario de Gobierno del municipio de Mosconi, precisó que "en la mañana nos dimos con la novedad de que habían cortado el acceso a Vespucio gente de la misma localidad y de Villa Tranquila. Supuestamente están reclamando porque el nuevo edificio de la escuela Sargento Cabral será construido en otro lugar, en la zona de Recaredo, pero es falso".

Sambonini precisó que "en Recaredo se están por construir dos salitas para el nivel inicial, pero no se trata de un edificio escolar; el nuevo edificio de la escuela Sargento Cabral de Vespucio está en un proceso de licitación y de adjudicación; pero eso lleva su tiempo, no es de un día para otro. Pero la gente de esa zona nunca nos vino a preguntar nada, directamente cortaron la ruta que va a Vespucio, provocándole molestias a las mismas familias que viven allí y que necesitan salir a Mosconi o Tartagal. No hay afectación para más nadie, porque el que no pueda ir a Vespucio, no va y listo", explicó Sambonini, sorprendido por la situación.

Después de varias horas de interrupción del tránsito salieron a relucir otros reclamos, como el pedido de fuentes de trabajo para los desocupados, quienes quieren un puesto en la obra que vaya a realizarse en la construcción del nuevo edificio de la escuela Sargento Cabral, que el mes pasado cumplió 100 años.

Aclaración

