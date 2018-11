Se desmoronaron las paredes laterales en el canal del Tineo

La obra de canalización que se realiza en la avenida Entre Ríos, desde el pasaje Tineo hasta la calle Pedernera, generó preocupación la noche del martes. Por las constantes lluvias que viene soportando la ciudad, se cayó una de las paredes laterales, provocando daños materiales y la ruptura de una cañería de cloacas.

El hecho se produjo a las 21 y no había obreros trabajando, por lo que no hubo que lamentar heridos. Desde la Municipalidad de Salta, en tanto, minimizaron lo ocurrido.

El subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Francisco Agolio, dijo a El Tribuno que el desmoronamiento que se dio en la intersección de la avenida Entre Ríos y República de Siria es "algo normal" cuando hay períodos prolongados de lluvias.

El funcionario municipal también consideró que estas precipitaciones son "atípicas" para esta época del año. "Lo que pasa es que estábamos construyendo la sección del canal en hormigón, había unos encofrados de madera que se aplastaron y se rompieron. También se rompió un caño de PVC con una conexión domiciliaria de cloaca. Por suerte, la empresa lo tenía en stock así que lo cambiaron rápidamente en la mañana y el vecino no sufrió ningún tipo de inconveniente", aclaró Agolio.

La obra se enmarca en el Plan Maestro de Desages Pluviales, que tiene como objetivo mitigar las inundaciones en el micro y macrocentro de la ciudad. La obra es financiada por el Gobierno nacional.

"Estos derrumbes son normales en los períodos de lluvias tan extensos. Llevamos más de 10 días de llovizna, esa humedad genera algunos tipos de desmoronamientos. El tema puntual del desmoronamiento se solucionó en el acto, no significa ninguna pérdida de tiempo. Lo que sí nos está haciendo demorar un poco el ritmo es este período de lluvia que no lo teníamos previsto", resaltó el funcionario.

Agolio aclaró que la obra venía "con los tiempos adelantados", y que la idea del municipio es terminar el tramo de la avenida Entre Ríos antes del 20 de diciembre, que es cuando empieza el período fuerte de lluvias en la ciudad. El subsecreatrio dijo que, pese a este inconveniente, todavía tienen la expectativa de llegar a cumplir con esos plazos.

"Vamos a ver si lo logramos. Sobre la traza del canal principal nos queda llegar hasta Pedernera, o sea queda una cuadra. Hay que rogar para que por lo menos durante 20 días tengamos buen clima y que se pueda trabajar en el canal a buen ritmo", agregó Agolio.

Inseguridad

Las obras en la avenida Entre Ríos generaron malestar entre los comerciantes, vecinos y la comunidad educativa de la zona. Los inconvenientes que se vivieron desde que comenzaron los trabajos provocaron diversas manifestaciones.

La principal queja de los comerciantes es que, por culpa de la canalización, sufrieron una importante caída en las ventas debido a que circula poca gente por la zona.

A las quejas de los vendedores, se sumó el caso de Adriana, propietaria de una Farmacia, que denunció un hecho de inseguridad el martes y lo relacionó con la construcción del canal.

"Después de estar 11 años en este lugar es la primera vez que me intentan asaltar. La verdad tuve mucho miedo. Pasadas las 22.30, entró un hombre armado con un revólver. No sé si era de verdad. Me tiró una bolsa y me ordenó que le dé toda la plata. Traté de persuadirlo para que no me haga nada y cuando le dije que había cámaras parece que se asustó y salió corriendo", contó.

El hombre que amenazó a Adriana llevaba puesto un casco. La mujer explicó que, por eso, no pudo reconocerlo. La propietaria de la farmacia asegura que, desde que empezó la construcción, la Policía no volvió a pasar por la avenida Entre Ríos y que la zona se volvió insegura. La mujer realizó una denuncia formal en la Policía y pidió que más efectivos recorran el lugar para prevenir hechos de inseguridad.

Adriana sufrió un intento de robo el martes a las 22.30.

Un dolor de cabeza

En la primera etapa de la obra del denominado Corredor de la Fe también hubo inconvenientes. En octubre de 2017 se habilitó la primera parte de la obra, en la calle Juramento. En enero, se terminó el tramo de esa calle hasta Caseros y allí se detectaron los primeros hundimientos en la calzada. Luego del segundo hundimiento del adoquinado, reemplazaron a la entonces secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad, Beatriz Blanco, y asumió Wanny Caramella.

El 29 de marzo volvió a hundirse el adoquinado sobre la calle Juramento y, otra vez, cortaron esa artería, entre Caseros y España, para levantar el cemento articulado y colocarlo correctamente. El 16 de marzo, Gustavo Sáenz anunció que no se le adjudicará la segunda etapa del Corredor de la Fe a la empresa Premoldeados Norte, por las múltiples fallas.

Dos autos quedaron atrapados en una zanja

Una camioneta quedó atrapada en la zanja que se abrió.

Al caos generalizado en que se vio sumida la zona cercana a la obra del canal del Tineo en los últimos meses se sumaron las lluvias. Después del desmoronamiento en la avenida Entre Ríos, dos camionetas quedaron atrapadas en una tremenda zanja provocada por las obras.

Según informó una vecina del lugar a El Tribuno, al menos dos vehículos quedaron estancados en la esquina de Pedernera y Necochea. Primero, hubo una camioneta atrapada por horas. Luego de eso, no se puso señalización alguna, lo que provocó un nuevo accidente.

“A esa zanja la tapan y destapan desde la semana pasada. Los vecinos pedimos por favor un espacio para salir, entonces dijeron que lo iban a rellenar, a ponerle cemento y tierra compactada encima. Eso fue el fin de semana, pero con la lluvia el terreno mojado cedió”, dijo una vecina.