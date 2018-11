Tránsito: tras una tragedia, pondrán mano dura en los controles

El último fin de semana, la comunidad rosarina, se despertó conmocionada por un fatídico accidente en el cual, perdieron la vida dos jóvenes.

Desde la dirección de Tránsito advirtieron que la mayoría de los siniestros ocurren por no cumplir con las leyes, entre ellas, la falta de uso del casco y el uso del celular por parte de los conductores, entre otras.

Cabe destacar que desde la Dirección de Tránsito, se trabaja arduamente para tratar de garantizar la seguridad vial. Desde concientización mediante charlas en las escuelas a lo largo del año, la entrega de folleterías, y sumado a esto, la labor del personal, el cual, es muchas veces agredido por los infractores. Se observan motos sin documentación y conductores sin casco, algunos de los cuales al ver al personal, se escapa, o peor aún, agrede a los inspectores.

Miguel Marti, director de Tránsito, manifestó a El Tribuno: "Haremos cumplir las leyes por el bien de la comunidad. Hay una cuestión cultural que está fallando, la falta de concientización por parte de menores de edad y adultos es grave, entonces la única solución será aplicar las elevadas multas", advirtió.

"Ya hemos agotado todas las instancias, pero no hay conciencia, no se respeta a los peatones, y los semáforos están de adorno, por eso he decidido ser más duro. El problema más grave que veo es cuando vienen los chicos sentados en el paragolpe junto a sus padres, esas cosas por ejemplo ya no las voy a permitir más", sentenció Marti.

"En su defecto se trasladará al menor a donde tenga que ir y las motos serán retenidas como corresponde. Además hay mucho que les dan pasajes gratis de colectivo, entonces no hay excusas. Sorprende ver la falta de amor para con esos hijos con ese tipo de actitudes", dijo. "Si ven un semáforo, se detiene el que tiene casco, y el que no tiene, sigue de largo, es indignante esta situación, parece que tiene en la sangre el gen de infractor, es una cuestión cultural, y si uno no es mano dura, no hay resultados", manifestó.

El director también confirmó que tiene más de 30 empleados en la calle, "la idea es sumar más gente para los controles, y para ello ya estamos hablando con el intendente y las áreas correspondientes".

Los agentes actúan en fiestas patronales, en instituciones educativas, festivales, códigos rojos y todo tipo de eventos involucrados en la seguridad vial.

Camino al dique

Se hizo un hábito por parte de muchos integrantes de la comunidad rosarina, la congregación en el dique para beber, y posteriormente, el manejo de vehículos en estado de ebriedad. Como ocurre los fines de semana en el dique de la zona.

"La libertad es una cosa, el libertinaje es otra, no hay ninguna responsabilidad por parte de los conductores, quienes se ponen a beber y salen todos en los rodados en ese estado, por eso estoy tramitando para que podamos operar también los fines de semana, pero siempre la responsabilidad del menor, es de los padres", finalizó.

La última tragedia

Peritos de Criminalística y efectivos de la Comisaría 31 trabajaron en un siniestro vial ocurrido en la madrugada del domingo. Minutos después fallecieron los protagonistas, dos jóvenes que iban en una moto, un muchacho de 16 y llevaba como acompañante a una joven de 18. Por causas que se tratan de establecer el conductor perdió el control e impactó contra un poste de luz. La Policía informó oficialmente que ambos jóvenes fueron trasladados al nosocomio zonal. A su ingreso falleció la mujer y el muchacho, minutos después.