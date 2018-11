Yolanda Vega perdió la línea en una reunión con vecinos

La grabación se viralizó; “Si no me votan, me da lo mismo, me voy a Europa”, dijo. Luego, la intendenta pidió disculpas, aunque aseguró que la habían provocado.

Yolanda Vega experimentó este fin de semana un sabor más agrio que dulce de ser intendente de Cerrillos y querer comportarse como vecina más. Una reunión en un barrio, donde trataba de explicar su proyecto de mejoras, solicitaba la colaboración de sus vecinos y escuchaba reproches por las fallas en la limpieza concluyó en una discusión subida de tono.

Una frase suya de viralizó: "No crean que es la primera vez que me siento en esta posición; ni me importa si me votan en las próximas elecciones, me voy tres meses a Europa y estoy feliz; no necesito ni un centavo del municipio", afirmó.

En la conversación previa se escucha a la intendenta tratando de explicar los límites presupuestarios y la inconveniencia o imposibilidad, a su juicio, de designar más personal del Estado para que desarrolle las tareas de limpieza que se le reclaman.

"Si ustedes colaboran barriendo la vereda, sería hermoso", manifestó la jefa comunal como una opción para no contratar gente y poder armar un parque para los niños con ese dinero.

En los dos minutos de grabación que se conocieron, alguna de sus interlocutoras le reclama que no levante la voz y la intendenta responde en términos similares.

Disculpas públicas

La conversación fue subiendo de tono e ingresó rápidamente en el plano de los malos modales.

"Realmente perdí la línea y no actué como corresponde a mi función. Fue un mal momento, pero no me enojé con la gente, sino con algunas personas que, con intencionalidad política, solo tratan de ponerme palos en la rueda", dijo, compungida, Yolanda Vega a El Tribuno.

"Nosotros tenemos un plan y toda la vocación para llevarlo adelante; es sabido que la plata no nos sobra, pero contamos con la colaboración de los vecinos", añadió. "Nuestra forma de trabajar es en equipo".

La intendenta de Cerrillos no es de amilanarse y en esta ocasión optó por dar explicaciones y pedir disculpas.

A través de Facebook escribió

"Queridos vecinos, mi familia y yo hemos pasado momentos muy difíciles desde que inicie este camino de servicio público... Hay personas que no comparten la felicidad que sentimos nosotros siempre que vemos a nuestro Cerrillos crecer y que son estas mismas personas las que esperan que fracasen las acciones y proyectos o desinforman ocultando datos, manipulando opiniones y buscando siempre un ángulo negativo para desprestigiar más que para ayudar a los intereses comunes... En estos días, grupos opositores difundieron audios manipulados por las diferentes redes sociales, se trata de dichos míos en una reunión con vecinos donde me sentí motivo de burla por parte de la dueña de una radio local. Pido disculpas por si en la mala expresión o interpretación ofendí a alguien...

Al dialogar con El Tribuno, Yolanda Vega admitió que no debió perder el estilo, más allá de que las preguntas de la comunicadora a la que menciona eran, a su entender, malintencionadas.

Contexto inhóspito

Yolanda Vega llegó a la intendencia de la mano de Cambiemos, al desbancar a un histórico hombre fuerte de Cerrillos, Rubén Corimayo. Desde el primer momento los conflictos con los gremios y las dificultades presupuestarias agitaron su gestión. La política cerrillana es, como todas, intensa. Ahora Vega debe afrontar la competencia de Carlos Jorge, hijo de “Pucho” Jorge y de la senadora María Laura de la Zerda, que sucedió a su marido en la banca del departamento.