Donald Trump amenaza con paralizar el Gobierno si intentan investigarlo

El presidente Donald Trump celebró ayer las elecciones de medio mandato como “un gran día para los republicanos”, por la ampliación de la mayoría oficialista en el Senado, y advirtió que paralizará el Gobierno si los demócratas, que recuperaron la Cámara de Representantes, buscan investigarlo.

Por su parte, la probable futura jefa de la mayoría demócrata en la Cámara Baja del Congreso, Nancy Pelosi, también festejó los resultados como una rotunda victoria y aseguró “es un nuevo día” para el país.

“Los republicanos superaron todas las expectativas, no hubo una ola azul demócrata. Ayer fue un gran día, un día increíble”, aseguró Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca, en la que pivoteó entre momentos como este, de alegría plena, y otros de evidente irritación.

Según el análisis electoral del presidente, los resultados fueron tan buenos como los que obtuvo el oficialismo demócrata dirigido por John F. Kennedy en 1962, cuando perdió algunas bancas, pero mantuvo el control de las dos cámaras del Congreso.

Con la misma sonrisa, el mandatario también contó que llamó a Pelosi y que ambos se comprometieron a trabajar juntos, especialmente en las áreas de infraestructura, los precios de medicamentos y el comercio exterior.

Sin embargo, acto seguido, lanzó una advertencia a los nuevos legisladores, que ya adelantaron que podrían utilizar su poder para iniciar nuevas investigaciones contra Trump: “Si eso ocurre, vamos a hacer lo mismo (contra los demócratas desde el Senado), y el gobierno se paralizará”.

“Y eso probablemente será mejor para mí políticamente. -concluyó el mandatario- Creo que sería extremadamente bueno para mí políticamente, porque creo que soy mejor en ese juego que ellos”.

Pelosi, de 78 años, no recogió el guante, pero el martes, cuando festejó la recuperación de la Cámara de Representantes, ya había prometido que su objetivo no sería iniciar un juicio político contra el presidente.

Cambio y pelea

Durante la tensa conferencia de prensa, Trump increpó a dos periodistas sobre los resultados de las elecciones legislativas y volvió a referirse a los medios de comunicación como “el enemigo del pueblo”.

En un intercambio de una tirantez inusual transmitido en vivo, Trump calificó a un periodista de CNN de “muy maleducado”, rechazó por “racista” una pregunta de una reportera negra, ordenó a otra que se sentara y en un punto hasta se bajó del podio como si fuera a interrumpir la rueda molesto con las preguntas.

El primer enfado de Trump ocurrió cuando el periodista Jim Acosta, de la cadena CNN, rebatió la caracterización del presidente de la caravana de migrantes que avanza por México hacia Estados Unidos como una “invasión” inminente.

“Honestamente, creo que usted debería dejarme dirigir el país... usted dirija CNN”, respondió alzando su voz.

Poco antes de la conferencia, Trump echó de su gobierno al fiscal general Jeff Sessions, un despido que podría tener consecuencias en la delicada investigación sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016, también conocida como Rusiagate. “A petición suya, presento mi renuncia”, escribió Sessions en una carta dirigida al mandatario. Será reemplazado temporalmente por Matthew Whitaker.