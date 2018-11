Una manito de la Conmebol

La Conmebol le pidió a las federaciones afiliadas que no citen a jugadores de Boca y River para la fecha FIFA que se realizará entre el 13 y 22 de este mes, teniendo en cuenta que los equipos argentinos jugarán la final de la Copa Libertadores.

La AFA había realizado gestiones ante Conmebol para que las selecciones del continente “liberen” de esos compromisos internacionales a los jugadores de ambos equipos.

Si bien la nota enviada por la Conmebol cabría para los jugadores extranjeros, el entrenador Lionel Scaloni no podrá citar a ningún futbolista de Boca o de River para los amistosos que el equipo albiceleste disputará con México en Córdoba y Mendoza.

Boca tiene en su plantel a jugadores que suelen ser citados por selecciones de Colombia (Edwin Cardona, Wilmar Barrios, Sebastián Villa), además del uruguayo Nahitán Nández, y el argentino Cristian Pavón.

Por el lado de River, los que estaban en los planes de los seleccionados son Franco Armani y Gonzalo “Pity” Martínez, por Argentina, además de Juan Fernando Quintero (Colombia) y Camilo Mayada (Uruguay).

Sin embargo, el foco estaba puesto en los uruguayos Nández y Mayada, dado que la Selección colombiana no programó amistosos para este mes, habida cuenta que no tiene un entrenador designado tras la salida de José Pekerman.

La Celeste que conduce el maestro Oscar Tabárez jugará dos amistosos, ante Brasil y Francia, en Londres y París respectivamente.

La nota de Conmebol dice: “En relación con el asunto de referencia, hemos examinado cuidadosamente la cuestión relacionada con la liberación de jugadores registrados en clubes finalistas como River y Boca, en el marco de la final de la Conmebol Libertadores 2018, cuyas fechas son el 10 y 24 de noviembre”.

“Con conocimiento del calendario internacional de partidos de la FIFA y a efectos de desarrollar la final en igualdad de condiciones para todos los equipos, que las asociaciones miembro consideren no convocar a jugadores de los equipos mencionados anteriormente”, agrega el comunicado con la firma del secretario general de Conmebol, José Manuel Astigarraga.

Sobrevivientes del gas pimienta

El 14 de mayo del 2015, la última vez que Boca y River se vieron las caras en un partido de Copa Libertadores, el Superclásico tuvo uno de los episodios más negros de su historia. El partido fue suspendido antes del arranque del complemento, ya que los jugadores del Millo fueron agredidos con gas pimienta desde una de las tribunas y no pudieron continuar. Tres años y medio después, hay ocho jugadores y un técnico que siguen vistiendo los mismos colores y repetirán en las finales coperas.

Del lado de River, además de Marcelo Gallardo, sobreviven cinco jugadores. Jonatan Maidana, Leonardo Ponzio, Pity Martínez y Rodrigo Mora fueron titulares, mientras que Camilo Mayada estuvo sentado en el banco de suplentes. El Muñe, suspendido, y el capitán millonario, lesionado, no podrán estar en la Bombonera para la primera de las finales.

Por el lado de Boca, son tres los que se mantienen de aquel equipo: Pablo Pérez, Cristian Pavón y Fernando Gago fueron titulares esa noche. Los dos primeros repetirían el sábado, mientras que Pintita arrancaría en el banco.

Se viene la histórica final superclásica de la Libertadores. Uno ganará y festejará; el otro perderá y se llenará de tristeza.